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ร้านแทบแตก! เชฟร้านปิ้งย่างหน้าคล้าย &'อีลอน มัสก์&' ทำคนต่อคิวแน่น แห่ขอถ่ายรูป-ยอดขายพุ่งเป็นเท่าตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


หม่าเจี้ยนผิง และ อีลอน มัสก์ (ภาพจาก : สื่อจีน)
เหมือนไหม? "หม่าเจี้ยนผิง" หุ้นส่วนและเชฟประจำร้านปิ้งย่าง วัย 48 ปี จากเมืองถงชวน มณฑลส่านซี กลายเป็นไวรัลและโด่งดังไปทั่วโลกออนไลน์ หลังชาวเน็ตพบว่า เขามีหน้าตาคล้าย "อีลอน มัสก์" (Elon Musk) มหาเศรษฐี ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกหลายแห่ง เช่น SpaceX Tesla และ X

ตามรายงาน เดิมทีนายหม่ามาจากมณฑลกานซู่ เขาเคยทำงานเป็นช่างไฟอยู่หลายปี ก่อนที่จะผันตัวมาทำร้านอาหาร แม้ก่อนหน้านี้จะมีลูกค้าหลายคนทักว่า เขามีหน้าตาคล้ายอีลอน มัสก์ แต่นายหม่าก็ไม่ได้สนใจอะไร

(ภาพจาก : สื่อจีน)
กระทั่งช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา มีลูกค้าคนหนึ่งถ่ายคลิปขณะที่เขากำลังทำงานอยู่ภายในร้านและอัปโหลดลงบนโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน ซึ่งใครจะไปคิดว่าในระยะเวลาสั้นๆ คลิปดังกล่าวจะมียอดไลก์ทะลุ 1.3 ล้านไลก์ ส่งผลให้นายหม่ากลายเป็นคนดังในชั่วข้ามคืน

แถมนอกจากหน้าตาจะคล้ายกันแล้ว คำว่ามัสก์ในภาษาจีน ยังขึ้นต้นด้วยคำว่า "หม่า" เหมือนกับแซ่ของนายหม่าอีกด้วย

(ภาพจาก : สื่อจีน)
ภายหลังนายหม่าเปิดเผยกับสื่อว่า เขารู้สึกเขินและประหม่าเป็นอย่างมาก ที่จู่ๆ ร้านที่เคยสงบๆ กลับขายดีขึ้นเป็น 2 เท่า โดยลูกค้าจำนวนมากต่างเดินทางมาที่ร้าน เพราะอยากเจอตัวเขา รวมทั้งขอถ่ายรูปและขอจับมือ

(ภาพจาก : สื่อจีน)
อย่างไรก็ตาม ถึงร้านจะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น แต่นายหม่าก็ไม่คิดฉวยโอกาสนี้ในการขึ้นราคา เขายังตั้งใจที่จะทุ่มเทให้กับการทำร้านอาหาร แม้ว่าจะมีบริษัทจำนวนมากติดต่อมาขอร่วมงานด้วยก็ตาม

นายหม่าเริ่มทำงานตั้งแต่ 9 โมงเช้า และเลิกงานเกือบหลังเที่ยงคืนของทุกวัน เนื่องจากปัจจุบันมีลูกค้าเยอะขึ้น เขาจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะรับพนักงานเพิ่ม

รูปนายหม่าใส่สูท ที่สร้างจาก AI (ภาพจาก : สื่อจีน)
ภายหลังชาวเน็ตยังนำภาพของนายหม่าไปตัดต่อ หรือใช้ AI สร้างมีมต่างๆ เช่น เปลี่ยนชุดที่นายหม่าใส่ให้กลายเป็นชุดสูท จนหลายคนแซวว่า เหมือนอีลอน มัสก์หนีมาขายอาหารปิ้งย่าง

ยิ่งไปกว่านั้น พอเห็นมีมดังกล่าวหลายคนก็แนะให้นายหม่าลองเปลี่ยนไปใส่ชุดสูทออกมาต้อนรับลูกค้าดูบ้าง รวมทั้งแนะนำให้เปลี่ยนชื่อร้านเป็น “Space X Barbecue”

บัญชีโต่วอินของนายหม่า (ภาพจาก : สื่อจีน)
ทั้งนี้ นายหม่าตัดสินใจเปิดบัญชีส่วนตัวบนโต่วอินเมื่อวันที่ 28 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยมีผู้ติดตามมากกว่า 54,000 คน

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陕西某饭店的马姓烤肉师傅，因长相酷似马斯克在中国网络上走红

ที่มา : 'Shy’ Chinese Elon Musk lookalike chef draws photo-seeking crowds, prefers work over fame (SCMP)