ซีอานเจอฝนถล่มหนัก น้ำท่วมพัดแผงค้าในตลาดหายวับ

เมืองซีอาน มณฑลส่านซีประสบพายุฝนตกหนักส่งผลให้หลายพื้นที่ในเขตเมืองเกิดน้ำท่วมขังฉับพลันและน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน รวมถึงถนนสายหลักหลายสาย จนส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนอย่างหนัก
รายงานระบุว่า ฝนที่ตกหนักและความแรงของลมทำให้วิสัยทัศน์การมองเห็นลดลงจนพร่ามัว โดยเฉพาะบริเวณตลาดน้ำยามค่ำคืนบนถนนหลินถงซี (Lintong West Street) มวลน้ำได้ทะลักเข้าท่วมจนพื้นที่เดินเที่ยวชมตลาดกลายเป็นลำธารไหลเชี่ยว พ่อค้าแม่ค้าต้องเร่งเก็บโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ทำมาหากินกันอย่างยากลำบาก ขณะที่สิ่งของบางส่วนถูกกระแสน้ำพัดลอยหายไป
นอกจากนี้ บนถนนหลายสายมีระดับน้ำท่วมสูงตั้งแต่หลายสิบเซนติเมตรไปจนถึงเกือบ 2 เมตร ส่งผลให้รถยนต์ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทันต้องจอดจมอยู่กลางน้ำ ส่วนรถยนต์ที่ยังคงสัญจรได้ต้องขับลุยน้ำอย่างระมัดระวังจนมีลักษณะคล้ายเรือวิ่งบนน้ำ
เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้คำว่า "พายุฝนซีอาน" ขึ้นแท่นคำค้นหายอดนิยมบนสื่อสังคมออนไลน์เวยป๋อ (Weibo) ของจีน โดยชาวเน็ตจำนวนมากต่างพากันแสดงความกังวลและตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำในพื้นที่ รวมถึงความผิดปกติของสภาพอากาศในปีนี้ที่ทำให้เกิดภัยน้ำท่วมในหลายภูมิภาคทั่วประเทศ
ที่มา: Liberty Times Net