จีนอ่วม ! สภาพอากาศสุดขั้วถล่ม ซูเปอร์เอลนีโญรุนแรงสุดในรอบ 150 ปีส่อเค้าเล่นงาน

จีนเผชิญกับสภาพอากาศรุนแรงสุดขั้ว โดยมีฝนตกหนักและอากาศร้อนจัดแผ่ปกคลุมหลายภูมิภาคในขณะนี้ ท่ามกลางปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังก่อตัวและทวีความรุนแรง ซึ่งเมื่อประกอบกับการเคลื่อนไหวของพายุไต้ฝุ่นและลมมรสุมประจำฤดูกาลแล้ว ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการหมุนเวียนของบรรยากาศเหนือภาคใต้ของจีน และอาจกลายเป็นปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในรอบ 150 ปี
เอลนีโญหมายถึงปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศที่ อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรสูงขึ้นผิดปกติอย่างต่อเนื่อง
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศจีน (CMA) ระบุว่า มหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกบริเวณเส้นศูนย์สูตรได้เข้าสู่สภาวะเอลนีโญแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และอุณหภูมิผิวน้ำทะเลยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในเดือนมิถุนายน
CMA คาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปัจจุบันจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงฤดูใบไม้ผลิปีหน้า โดยคาดว่าระยะเวลาโดยรวมจะใกล้เคียงกับระยะเวลาเฉลี่ยของปรากฏการณ์เอลนีโญในอดีต ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 10 ถึง 11 เดือน
นายเฉิน ลี่จวน หัวหน้านักพยากรณ์อากาศของศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติกล่าวว่า ข้อมูลในอดีตแสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของจีนแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงของการก่อตัว ช่วงถึงจุดสูงสุด และช่วงเสื่อมถอย
ปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลให้ในช่วงฤดูร้อนพายุไต้ฝุ่นจะก่อตัวมากขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกและผลกระทบกับจีนก็คือพายุที่พัดขึ้นฝั่งมักจะมีกำลังแรงกว่าปกติ นอกจากนั้น หากปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงขึ้นก็อาจทำให้เกิดฝนตกหนักบ่อยครั้ง ภาคใต้ของจีนจะมีปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากกว่าปกติ เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมสูงขึ้นในลุ่มแม่น้ำแยงซีและภูมิภาคเจียงหนัน และนำไปสู่เหตุการณ์สภาพอากาศรุนแรงสุดขั้วในบางภูมิภาคได้
นายจ้าว เถา หัวหน้านักพยากรณ์อากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ (NMC) กล่าวว่า จากการสังเกตการณ์ในอดีตและการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ ปรากฏการณ์เอลนีโญขั้นรุนแรงจะส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโลกถึงระดับความรุนแรงสูงสุดในปีถัดไป ดังนั้น ตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูร้อนปีหน้า ผลกระทบจากเอลนีโญอาจทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีก
ทั้งนี้ ทางการจีนออกประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีส้มเมื่อวันอาทิตย์ ( 2 ส.ค. ) ครอบคลุมหลายพื้นที่ รวมถึงมณฑลส่านซีทางตอนเหนือ มณฑลหูเป่ยทางตอนกลาง มณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ และมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ โดยประกาศใช้มาตรการรับมือเหตุฉุกเฉินน้ำท่วมระดับ 4 ในนครฉงชิ่ง และมณฑลเสฉวนมีการอพยพประชาชน 64,609 คนล่วงหน้า
ที่มา : โกลบอลไทมส์