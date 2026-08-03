วิจารณ์สนั่น! สาวคอสเพลย์ขาย "น้ำแช่เท้า" ในงานอนิเมะ คนต่อคิวซื้อเพียบ บางรายถึงกับเลียจากเท้า

เลียนแบบเทรนด์นอก! งานหกรรมอนิเมะ "Firefly Comic Convention" ในเมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ตกเป็นประเด็นร้อน หลังมีสาวคอสเพลย์หลายรายตั้งโต๊ะขายน้ำแช่เท้า (Fresh Feet Juice) ให้กับบรรดาผู้ร่วมงาน ในราคาแก้วละ 50 หยวน (ประมาณ 250 บาท) ก่อนถูกผู้จัดเชิญออกจากพื้นที่
ตามรายงาน สาวคอสเพลย์เหล่านี้จะนั่งที่เก้าอี้แล้วเอาเท้าแช่ลงไปในกล่อง หรือกะละมังที่ภายในบรรจุน้ำผสมมะนาว หรือโคล่า แล้วก็จะมีการตักน้ำดังกล่าวมาขายให้กับผู้ที่สนใจ
โดยป้ายประกาศที่ติดไว้ใกล้บูธระบุว่า "นี่เป็นกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่มีเจตนาส่งเสริมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม"
จากคำบอกเล่าของผู้เห็นเหตุการณ์ มีผู้สนใจต่อคิวซื้อน้ำแช่เท้าเป็นจำนวนมาก โดยบางรายถึงขนาดก้มลงไปดื่มจากในกะละมัง หรือลงไปนอนอ้าปากรอรับน้ำที่หยดลงมาจากเท้าของสาวๆ หรือเลียจากเท้าของพวกเธอโดยตรง
ภายหลังภาพและคลิปวิดีโอของกิจกรรมดังกล่าวได้เผยแพร่ไปทั่วโซเชียลและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง บางส่วนยังเรียกร้องให้มีการลงโทษ รวมทั้งตั้งคำถามถึงสุขอนามัยและอันตรายต่อสุขภาพ พร้อมคอมเมนต์ เช่น "ทำไปได้" "รับไม่ได้" "วิปริตเกินไป" "มนุษยชาติสิ้นหวังแล้ว" "จะติดเชื้อโรคไหม?" "อยากจะอ้วก" "ขยะแขยง" "คนขายก็กล้าขาย คนซื้อก็กล้าซื้อ" และ "น่าเกลียด"
ต่อมา ด้านผู้จัดงานชี้แจงว่า หลังจากได้รับรายงาน พวกเขาก็ได้เข้าไปยุติกิจกรรม และเชิญกลุ่มคอสเพลย์ที่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ทันที พร้อมยืนยันว่าไม่สนับสนุนกิจกรรมแบบนี้ และสัญญาว่าจะเพิ่มการลาดตระเวน ตรวจสอบดูแลทั้งภายในและภายนอกสถานที่จัดงานให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้ กิจกรรมนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานอนิเมะที่จัดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา หลังผู้เข้าร่วมจำนวนหนึ่งเกิดปิ๊งไอเดียสุดพิลึก ขายน้ำแช่เท้า ในราคาแก้วละ 10-30 ดอลลาร์สหรัฐ จนกลายเป็นที่ถกเถียงไปทั่วโลก
อนึ่ง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา งานอนิเมะได้รับความนิยมในประเทศจีนเป็นอย่างมาก โดยมีการจัดงานใหญ่ๆ กว่า 400 งานทั่วประเทศ และมีผู้เข้าร่วมมากสุดถึง 400,000 คน อย่างไรก็ตาม มักมีรายงานถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นภายในงานอยู่บ่อยครั้ง
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中國連這也能復刻？正妹Coser動漫展賣「現榨檸檬腳汁」！
ที่มา : ‘So absurd!’: Chinese cosplayer draws crowds by selling lemonade ‘feet juice’ (SCMP)