เถ้าแก่แทบช็อก! หลังเห็นคลิปที่พนักงานหนุ่มส่งมาขอลาหยุด ลั่นทีหลังไม่ต้องรอน้ำท่วมถึงคอแล้วค่อยลา

ไปทำงานไม่ได้จริงๆ ไม่ได้โกหก! ด้วยอิทธิพลของพายุ ทำให้เดือนที่ผ่านมามณฑลเหอเป่ยต้องเผชิญกับฝนตกหนักและน้ำท่วม อย่างไรก็ตาม พนักงานหนุ่ม วัย 18 ปี ของร้านปิ้งย่างแห่งหนึ่งในเมืองหลางฝาง ตั้งใจที่จะฝ่ากระแสน้ำมาทำงานตามปกติ ทว่าสุดท้ายก็ไปไม่ไหว อัดคลิปวิดีโอส่งขอลาหยุด ซึ่งภาพในคลิปทำเอาเจ้าของร้านแทบช็อก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ก.ค. ตอนแรกพนักงานหนุ่มเห็นว่าระดับน้ำสูงแค่เอว จึงคิดว่าน่าจะเดินลุยไปได้ แต่พอเดินมาได้สักพักระดับน้ำกลับเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
เมื่อเห็นว่าไปต่อไม่ได้แล้ว เขาจึงยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิป พร้อมส่งข้อความไปหาเจ้าของร้านเพื่อขอลาหยุด "พี่ วันนี้ผมต้องขอหยุดสักวัน เดินต่อไปไม่ได้แล้ว น้ำลึกเกินไป" โดยคลิปวิดีโอเผยให้เห็นภาพพนักงานหนุ่มคนนี้ที่อยู่ในสภาพยืนอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมเกือบถึงคอ
ด้านเจ้าของร้านเปิดเผยว่า เขาไม่ได้อยู่ที่ร้านในวันเกิดเหตุ รู้แค่ว่าน้ำท่วม แต่ไม่คิดว่าจะรุนแรงขนาดนี้ เนื่องจากร้านปิดมาแล้วถึง 3 วัน เพื่อให้พนักงานมีรายได้ เขาจึงตัดสินใจกลับมาเปิดร้านอีกครั้ง ซึ่งพอเห็นคลิปวิดีโอที่พนักงานคนนี้ส่งมาก็ตกใจมาก บอกให้รีบกลับบ้าน รวมทั้งพยายามติดต่อเพื่อนให้ส่งเรือมาช่วยพาไปยังที่ปลอดภัยอีกด้วย
ทั้งนี้ จากความซื่อสัตย์และความจริงใจ เจ้าของร้านจึงมอบเงินให้พนักงานหนุ่มคนนี้จำนวน 500 หยวน (ประมาณ 2,500 บาท) พร้อมบอกว่า "ครั้งหน้าห้ามรอน้ำท่วมถึงคอแล้วค่อยมาขอลาหยุดอีกหล่ะ เราไม่จำเป็นต้องเสี่ยงชีวิต หรือทำงานหนักขนาดนี้ก็ได้"
คลิกชมคลิปในข่าว
钱江视频 暴雨后店员蹚齐颈积水上班，途中发请假视频看笑店主店主称孩子太实在奖励500元
ที่มา : 河北洪災「水快淹到脖子」店員才傳影片請假 老闆傻眼補償2300