ต่างชาติซื้อบ้านในสหรัฐฯ น้อยลงในรอบ 16 ปี แต่คนจีนยังคงเป็นลูกค้ารายใหญ่เสมอ !

ยอดการซื้อบ้านมือสองโดยชาวต่างชาติ ในสหรัฐอเมริการะหว่างเดือนเมษายน 2568 ถึงเดือนมีนาคม 2569 ลดลง 14% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยมีการซื้อไป 67,100 หลังทั่วประเทศ จากรายงานการทำธุรกรรมระหว่างประเทศในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยของสหรัฐฯ ปี 2568 ของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติ ( NAR )
ถือเป็นการทำธุรกรรมในระดับต่ำมากที่สุดเป็นอันดับสองนับตั้งแต่ปี 2552 โดยแคนาดาซื้อมากเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็น 16% ของธุรกรรมระหว่างประเทศ เม็กซิโกอันดับที่สอง 14% ขณะที่จีน ซึ่งเคยครองอันดับหนึ่งเมื่อปีที่แล้วหล่นมาอยู่อันดับที่สาม 11% อินเดียอันดับที่สี่ 9% และสหราชอาณาจักรอันดับที่ห้า 4%
แม้ร่วงจากอันดับที่หนึ่ง อย่างไรก็ตาม ลอว์เรนซ์ อวิ้น หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ NAR ตั้งข้อสังเกตว่าชาวจีนใช้จ่ายไปในการซื้อบ้านมากที่สุดยิ่งกว่าชาวต่างชาติทุกกลุ่ม มีมูลค่าโดยรวมแล้ว 7,600 ล้านดอลลาร์ ( ราว 253,688 ล้านบาท ) เนื่องจากชาวจีนซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูงกว่า โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1 ล้านดอลลาร์ ( ราว 33,380,000 บาท ) ต่อหลัง ส่วนใหญ่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งบ้านในเมืองโคโรนาโด ยังคงเป็นที่ต้องการอย่างมากของชาวจีน เนื่องจากความชอบในวิถีชีวิตริมทะเลและโอกาสในการลงทุน
ยอดใช้จ่ายรวมของผู้ซื้อบ้านชาวจีนอยู่ที่ 13,700 ล้านดอลลาร์ ( ราว 457,306 ล้านบาท )ในปีก่อนหน้า
อวิ้นกล่าวว่า การลดลงของกิจกรรมการซื้อบ้านโดยชาวต่างชาติสะท้อนให้เห็นถึงการลดลงของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจากต่างประเทศในสหรัฐฯ แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนลงเล็กน้อยในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ชาวต่างชาติมีกำลังซื้อมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด
รายงานยังระบุด้วยว่า ในกลุ่มชาวต่างชาติทุกกลุ่ม 49% ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐฯเพื่อใช้เป็นบ้านพักตากอากาศ บ้านให้เช่า หรือทั้งสองอย่าง
ผู้ซื้อชาวจีน 44 %ใช้บ้านในสหรัฐฯ เป็นที่อยู่อาศัยหลัก 20 %ให้เช่า และ 12 %ใช้เป็นบ้านพักตากอากาศ
ในรายงานฉบับนี้ คำว่า "ผู้ซื้อต่างชาติ" หรือ "ผู้ซื้อระหว่างประเทศ" หมายถึงทั้งชาวต่างชาติซึ่งอาศัยอยู่ต่างประเทศ และพลเมืองที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐฯ และเป็นผู้อพยพใหม่ (อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ น้อยกว่าสองปี ณ เวลาที่ทำธุรกรรม) หรือผู้ถือวีซ่าที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ
ที่มา : realtor.com