องค์กรผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดของจีนให้คำมั่นเพิ่มมาตรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว

คณะกรรมการกรมการเมืองหรือโปลิตบูโร 21 คน ซึ่งเป็นองค์กรผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดการประชุมเมื่อวันพฤหัสบดี ( 30 ก.ค.) โดยมีประธานาธิบดี สี จิ้นผิงในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นประธาน เพื่อวิเคราะห์และศึกษาสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน ตลอดจนวางแผนงานด้านเศรษฐกิจสำหรับครึ่งหลังของปีนี้ด้วย
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม คณะผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดนี้ได้ให้คำมั่นว่าจะเร่งการใช้จ่ายภาครัฐและดำเนินนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 หลังจากเศรษฐกิจช่วงไตรมาสที่สองชะลอการเติบโตมากกว่าที่คาดการณ์และความผันผวนในตลาดหุ้นทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้น
เศรษฐกิจจีนในไตรมาสที่สองมีอัตราการเติบโต 4.3% ซึ่งช้าที่สุดในรอบกว่าสามปี และต่ำกว่าเป้าหมายขั้นต่ำของทั้งปี ซึ่งกำหนดไว้ที่ 4.5% ถึง 5.0%
สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า คณะกรรมการกรมการเมืองได้รับทราบถึง "ความยากลำบากและความท้าทายที่เศรษฐกิจกำลังเผชิญ" ในการประชุมครั้งนี้ โดยยังให้คำมั่นว่าจะเพิ่มความพยายามในการกระตุ้นความต้องการบริโภคภายในประเทศ แต่ไม่ได้ระบุขั้นตอนที่แน่ชัด พร้อมกับส่งสัญญาณว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาสงครามราคาในหมู่ผู้ผลิต ซึ่งต่อสู้กันอย่างดุเดือด เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด แม้ต้องแลกกับผลกำไรก็ตาม
ทั้งนี้ ความพยายามของรัฐบาลจีนในการกระตุ้นเศรษฐกิจยังคงมีจำกัด เนื่องจากยังต้องพยายามควบคุมกำลังการผลิตส่วนเกินในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแรงกดดันแฝงที่ทำให้ราคาสินค้าและบริการมีแนวโน้มลดลง ในขณะเดียวกันรัฐบาลจีนก็กำลังกดดันรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมีหนี้สินพะรุงพะรังให้พยายามใช้จ่ายภายในงบประมาณที่มีอยู่
ด้านนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเชื่อว่า การเร่งโครงการโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติที่ได้จัดสรรงบประมาณไว้แล้ว จะช่วยสร้างเสถียรภาพการเติบโตในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยไม่ทำให้การขาดดุลทางการคลังเพิ่มขึ้น
ในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้จัดการประชุมเต็มคณะครั้งที่ 5 ของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 ที่กรุงปักกิ่งในเดือนตุลาคม 2569 อีกด้วย
ที่มา : รอยเตอร์ / ไชน่าเดลี