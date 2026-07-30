“ถ้าไม่ตั้งใจเรียน ลูกจะเป็นเหมือนเขา” คำพูดดูถูกกลายเป็นแรงฮึด ให้รปภ.หนุ่มสอบติดป.โท ม.ชิงหัว หลังพยายามมา 8 ปี พร้อมตั้งเป้าต่อป.เอก ม.ฮาร์วาร์ด

เมื่อความฝันไม่มีวันหมดอายุ! "หยางเซียว" อดีตพนักงานรักษาความปลอดภัย วัย 31 ปี จากเมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง ผู้ใฝ่ฝันอยากเรียนที่มหาวิทยาลัยชิงหัวมาตั้งแต่เด็ก ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยซิงหัว หลังทุ่มเทอย่างหนักและพยายามสอบมากว่า 8 ปี
ตามรายงาน หยางเซียวซึ่งชื่นชอบศิลปะ จบจากวิทยาลัยวิจิตรศิลป์แห่งชาติจีน (China Central Academy of Fine Arts) ในปี 2018 โดยหลังจากเรียนจบเขาก็กลับไปเปิดโรงเรียนสอนศิลปะที่บ้านเกิด
อย่างไรก็ตาม เพื่อทำตามความฝันและรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับแฟนสาว หยางเซียวจึงตัดสินใจสมัครเรียนต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยชิงหัว น่าเศร้าที่ความพยายามครั้งแรกของเขาไม่ประสบความสำเร็จ หลังทำคะแนนสอบได้น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ถึง 100 คะแนน
ด้วยความอับอาย เขาเลยไม่กล้าบอกความจริงกับแฟนสาว ปล่อยให้เธอเข้าใจว่าเขาสอบผ่าน โดยตั้งใจว่าจะขอแก้ตัวสอบใหม่ในปีหน้า แต่ก็ต้องพบกับความล้มเหลวอีกครั้ง สุดท้ายทั้งสองก็เลิกรากันไป
ระหว่างเตรียมตัวสอบปีที่ 3 หยางเซียวได้พบรักออนไลน์ ความรักครั้งนี้เป็นเหมือนฝันร้าย เมื่อความสัมพันธ์จบลงด้วยการที่เขาต้องสูญเสียเงินไปกว่า 1 ล้านหยวน (ประมณ 5 ล้านบาท) เนื่องจากฝ่ายหญิงมักขอเงิน โดยอ้างถึงความเจ็บป่วยและปัญหาหนี้สินต่างๆ จนหยางเซียวกลายเป็นคนมีหนี้สินท่วมหัว ต้องขอให้พ่อแม่มาช่วยจ่ายหนี้ให้ แถมโรงเรียนสอนศิลปะของเขาก็ต้องปิดตัวลง
ปีต่อๆ มา หยางเซียวก็ยังคงมุ่งมั่นสอบเข้าปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยชิงหัวอย่างต่อเนื่อง แต่คะแนนของเขาก็ยังขาดไปอย่างฉิวเฉียด
เพื่อหาเลี้ยงชีพ หยางเซียวจึงตัดสินใจไปทำงานเป็นพนักงานทำความสะอาดอยู่ 1 ปี ก่อนที่จะมาทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำหอพักนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยชิงหัว
2 ปีของการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยทำให้เขาเรียนรู้ที่จะให้เกียรติและเคารพผู้อื่น เขาจำได้ดีว่า ในตอนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ มีคุณแม่คนหนึ่งชี้มาที่เขาแล้วพูดกับลูกว่า “ถ้าลูกไม่ตั้งใจเรียน ลูกก็จะลงเอยแบบนี้”
เขายอมรับว่า คำพูดดังกล่าวกระทบจิตใจของเขาเป็นอย่างมาก เพราะถึงตัวเขาจะรู้ดีว่าตัวเองก็เรียนจบปริญญาตรีจากสถาบันที่มีชื่อเสียง แต่ในสายตาคนอื่น เขาก็เป็นเพียงพนักงานรักษาความปลอดภัยเท่านั้น
ภายหลังหยางเซียวได้เปลี่ยนคำพูดดังกล่าวให้กลายเป็นแรงผลักดันให้ไปถึงฝัน เขาทำงานในตอนกลางคืนส่วนตอนกลางวันก็แอบเข้าไปฟังบรรยายในห้องเรียน ทั้งยังคอยฝึกฝนภาษาอังกฤษกับนักศึกษาต่างชาติระหว่างปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ
ต่อมา เขาถูกเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้า เลยมีเวลาทุ่มเทให้กับการเรียนมากขึ้น แม้หยางเซียวจะใช้ชีวิตอย่างประหยัด แต่เขาก็ยอมลงทุนควักเงินเก็บเกือบทั้งหมดไปซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ซึ่งภายหลังเขายังคว้ารางวัลด้านการวิจัยหลายรางวัลมาครองอีกด้วย
ในเดือนมิ.ย.ของปีนี้ หลังจากต่อสู้มาอย่างยาวนาน ในที่สุดหยางเซียวก็สามารถสอบติด Academy of Arts and Design มหาวิทยาลัยชิงหัว ได้สำเร็จ โดยเขาตั้งใจที่จะเรียนให้จบภายใน 2 ปี จากปกติที่ต้องเรียน 3 ปี
นอกจากนี้ เขายังวางแผนที่จะไปเรียนต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเอาไว้แล้วด้วย
ที่มา : Ex-China security guard gets into top university after 8 attempts, targeting Harvard PhD (SCMP)