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สอบเสร็จไม่ขอพัก! นักเรียนหญิง ม.6 สุดกตัญญู สอบ &'เกาเข่า&' เสร็จรีบไปช่วยแม่แบกอิฐ หวังหาเงินแบ่งเบาภาระค่าเรียนมหาวิทยาลัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


โจวหยวน นร.ม.6 ที่ไปช่วยแม่แบกอิฐ หลังสอบเกาเข่าเสร็จ (ภาพจาก : สื่อจีน)
ในขณะที่นักเรียนส่วนใหญ่ พอสอบเกาเข่า (Gaokao) หรือการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติของจีนเสร็จ ก็มักจะเดินทางไปท่องเที่ยว หรือพักผ่อนสบายๆ ให้สมกับที่ต้องเหน็ดเหนื่อยจากการอ่านหนังสือมานาน ทว่าสำหรับ "โจวหยวน" เธอกลับเลือกที่จะเดินทางไปยังไซต์ก่อสร้าง ไปทำงานแบกอิฐเคียงข้างแม่ เพื่อหาเงินค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัย

"แม่ของหนูเป็นซูเปอร์วูแมน" ข้อความที่โจวหยวนเขียนไว้บนโซเชียลมีเดีย

(ภาพจาก : สื่อจีน)
ตามรายงาน โจวหยวนและน้องชายอาศัยอยู่ที่อำเภอฉีตง เมืองเหิงหยาง มณฑลหูหนาน ทั้งสองเป็นลูกของ "เว่ยอวิ๋นกุ้ย" แม่เลี้ยงเดี่ยววัย 40 ปี ซึ่งทำงานเป็นแรงงานแบกของที่ไซต์ก่อสร้างมากว่า 16 ปีแล้ว และเนื่องจากต้องการหาเงินให้ได้เยอะขึ้น เว่ยจึงออกจากบ้านมาทำงานที่มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ตั้งแต่เดือนก.ค.ของปีที่แล้ว

โดยหลังจากสอบเกาเข่าเสร็จสิ้นในเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา โจวหยวนก็นั่งรถไฟมาช่วยแม่แบกอิฐที่ไซต์ก่อสร้าง

(ภาพจาก : สื่อจีน)
คลิปวิดีโอเผยให้เห็นภาพของโจวหยวนและแม่ ทำงานแบกอิฐในสภาพเหงื่อท่วมตัว โดยโจวหยวนสามารถขนอิฐได้ประมาณ 10 ก้อนต่อเที่ยว ขณะที่แม่ของเธอสามารถขนอิฐได้ 40 ก้อนต่อเที่ยว

“เที่ยวนี้ลูกได้เงิน 4 หยวน (ประมาณ 20 บาท) ส่วนแม่ได้ 16 หยวน (ประมาณ 80 บาท) รวมแล้วเราได้ 20 หยวน (ประมาณ 100 บาท) ใกล้ถึงเป้าหมายค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัยของลูกแล้ว” เว่ยกล่าวพร้อมส่งยิ้มให้ลูกสาว

(ภาพจาก : สื่อจีน)
โจวหยวนยอมรับว่า ถึงเธอกับน้องชายจะเห็นแม่ทำงานหนักมาตั้งแต่เด็ก แต่พอตัวเองได้มาสัมผัสกับงานที่แม่ทำมาตลอด 16 ปี เธอก็ถึงกับร้องไห้ออกมา เมื่อได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างแท้จริง ถึงความเหน็ดเหนื่อยและความลำบากที่แม่ต้องเผชิญ เพราะสำหรับเธอแค่ได้ลองทำงานนี้ในเวลาสั้นๆ ก็ยังแทบจะทนไม่ไหว แต่เธอก็ตั้งใจทำเท่าที่ทำได้ เพราะอยากช่วยแบ่งเบาภาระของแม่จริงๆ

ด้านเว่ยบอกว่า ตอนแรกเธอไม่อยากให้ลูกสาวมาทำงานนี้ เพราะรู้ดีว่าเป็นงานหนัก แต่สุดท้ายก็ยอมเพราะเห็นถึงความตั้งใจของลูก ในส่วนคะแนนสอบเกาเข่า เว่ยบอกว่า เธอพอใจกับคะแนนของลูก โดยโจวหยวนตั้งใจที่จะเข้าเรียนในสาขาจิตวิทยา

(ภาพจาก : สื่อจีน)
ทั้งนี้ ค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัยในจีนแต่ละที่ค่อนข้างแตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วสถาบันของรัฐจะคิดค่าเล่าเรียนประมาณ 5,000 หยวน (ประมาณ 25,000 บาท) ต่อปี

หลังข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นไวรัลบนโลกโซเชียล โดยชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น “ฉันประทับใจในตัวผู้เป็นแม่และลูกสาวมาก ขอยกนิ้วให้เลย! หวังว่าพวกเขาจะมีชีวิตที่ดีในอนาคต!” “เด็กคนนี้เต็มใจที่จะทำงานหนัก เธอน่าชื่นชมกว่าเด็กอีก 99 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ เด็กที่สามารถอดทนต่อความยากลำบากจะต้องได้รับรางวัลจากพระเจ้า”

ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตส่วนหนึ่งก็แนะนำให้โจวหยวนไปทำงานอื่น เช่น ทำงานที่ร้านอาหาร ซึ่งได้รายได้ดีกว่างานนี้มาก

ที่มา : Chinese teen helps mum carry bricks at construction site to earn university tuition (SCMP)