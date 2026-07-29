สอบเสร็จไม่ขอพัก! นักเรียนหญิง ม.6 สุดกตัญญู สอบ &'เกาเข่า&' เสร็จรีบไปช่วยแม่แบกอิฐ หวังหาเงินแบ่งเบาภาระค่าเรียนมหาวิทยาลัย

ในขณะที่นักเรียนส่วนใหญ่ พอสอบเกาเข่า (Gaokao) หรือการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติของจีนเสร็จ ก็มักจะเดินทางไปท่องเที่ยว หรือพักผ่อนสบายๆ ให้สมกับที่ต้องเหน็ดเหนื่อยจากการอ่านหนังสือมานาน ทว่าสำหรับ "โจวหยวน" เธอกลับเลือกที่จะเดินทางไปยังไซต์ก่อสร้าง ไปทำงานแบกอิฐเคียงข้างแม่ เพื่อหาเงินค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัย
"แม่ของหนูเป็นซูเปอร์วูแมน" ข้อความที่โจวหยวนเขียนไว้บนโซเชียลมีเดีย
ตามรายงาน โจวหยวนและน้องชายอาศัยอยู่ที่อำเภอฉีตง เมืองเหิงหยาง มณฑลหูหนาน ทั้งสองเป็นลูกของ "เว่ยอวิ๋นกุ้ย" แม่เลี้ยงเดี่ยววัย 40 ปี ซึ่งทำงานเป็นแรงงานแบกของที่ไซต์ก่อสร้างมากว่า 16 ปีแล้ว และเนื่องจากต้องการหาเงินให้ได้เยอะขึ้น เว่ยจึงออกจากบ้านมาทำงานที่มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ตั้งแต่เดือนก.ค.ของปีที่แล้ว
โดยหลังจากสอบเกาเข่าเสร็จสิ้นในเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา โจวหยวนก็นั่งรถไฟมาช่วยแม่แบกอิฐที่ไซต์ก่อสร้าง
คลิปวิดีโอเผยให้เห็นภาพของโจวหยวนและแม่ ทำงานแบกอิฐในสภาพเหงื่อท่วมตัว โดยโจวหยวนสามารถขนอิฐได้ประมาณ 10 ก้อนต่อเที่ยว ขณะที่แม่ของเธอสามารถขนอิฐได้ 40 ก้อนต่อเที่ยว
“เที่ยวนี้ลูกได้เงิน 4 หยวน (ประมาณ 20 บาท) ส่วนแม่ได้ 16 หยวน (ประมาณ 80 บาท) รวมแล้วเราได้ 20 หยวน (ประมาณ 100 บาท) ใกล้ถึงเป้าหมายค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัยของลูกแล้ว” เว่ยกล่าวพร้อมส่งยิ้มให้ลูกสาว
โจวหยวนยอมรับว่า ถึงเธอกับน้องชายจะเห็นแม่ทำงานหนักมาตั้งแต่เด็ก แต่พอตัวเองได้มาสัมผัสกับงานที่แม่ทำมาตลอด 16 ปี เธอก็ถึงกับร้องไห้ออกมา เมื่อได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างแท้จริง ถึงความเหน็ดเหนื่อยและความลำบากที่แม่ต้องเผชิญ เพราะสำหรับเธอแค่ได้ลองทำงานนี้ในเวลาสั้นๆ ก็ยังแทบจะทนไม่ไหว แต่เธอก็ตั้งใจทำเท่าที่ทำได้ เพราะอยากช่วยแบ่งเบาภาระของแม่จริงๆ
ด้านเว่ยบอกว่า ตอนแรกเธอไม่อยากให้ลูกสาวมาทำงานนี้ เพราะรู้ดีว่าเป็นงานหนัก แต่สุดท้ายก็ยอมเพราะเห็นถึงความตั้งใจของลูก ในส่วนคะแนนสอบเกาเข่า เว่ยบอกว่า เธอพอใจกับคะแนนของลูก โดยโจวหยวนตั้งใจที่จะเข้าเรียนในสาขาจิตวิทยา
ทั้งนี้ ค่าเล่าเรียนมหาวิทยาลัยในจีนแต่ละที่ค่อนข้างแตกต่างกัน โดยทั่วไปแล้วสถาบันของรัฐจะคิดค่าเล่าเรียนประมาณ 5,000 หยวน (ประมาณ 25,000 บาท) ต่อปี
หลังข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นไวรัลบนโลกโซเชียล โดยชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น “ฉันประทับใจในตัวผู้เป็นแม่และลูกสาวมาก ขอยกนิ้วให้เลย! หวังว่าพวกเขาจะมีชีวิตที่ดีในอนาคต!” “เด็กคนนี้เต็มใจที่จะทำงานหนัก เธอน่าชื่นชมกว่าเด็กอีก 99 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ เด็กที่สามารถอดทนต่อความยากลำบากจะต้องได้รับรางวัลจากพระเจ้า”
ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตส่วนหนึ่งก็แนะนำให้โจวหยวนไปทำงานอื่น เช่น ทำงานที่ร้านอาหาร ซึ่งได้รายได้ดีกว่างานนี้มาก
ที่มา : Chinese teen helps mum carry bricks at construction site to earn university tuition (SCMP)