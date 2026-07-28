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เมื่อยอดวิวสำคัญกว่าชีวิตลูก! พ่อแม่จีนจับลูกสาว 3 ขวบทำคอนเทนต์ "กินโชว์" จนน้ำหนักพุ่งไปถึง 35 กก. (มีคลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


(ภาพจาก : HK01)
เรียกว่าโดนทัวร์ลงอย่างหนัก! สำหรับพ่อแม่ของ "เพ่ยฉี" เด็กหญิงวัย 3 ขวบ หลังพวกเขาจับลูกสาวมาถ่ายคลิปทำคอนเทนต์กินโชว์ หรือม็อกบัง จนหนักถึง 35 กก.

ตามรายงาน พ่อแม่ให้เพ่ยฉีกินแต่เมนูของทอด รวมทั้งอาหารมันๆ ที่มีแคลอรีสูงในปริมาณมาก เพราะต้องการใช้น้ำหนักและความสามารถในการกินจุของลูกสาวมาเป็นจุดขาย เพื่อดึงดูดผู้ชม

โดยพวกเขามักตั้งชื่อคลิป เช่น "เด็กหญิงจ้ำม่ำวัย 3 ขวบ หนัก 30 กก. กินข้าวเสร็จภายในไม่กี่วินาที ไม่ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยป้อนเลย จะหนักเกิน 50 กก.ไหมนะ" "เด็กหญิงจ้ำม่ำวัย 3 ขวบ หนัก 33 กก. มีความสุขมากในวันแม่ กินอาหารไปเยอะมาก น้ำหนักใกล้จะทะลุ 50 กก.แล้ว"

(ภาพจาก : HK01)
คลิปวิดีโอเหล่านี้ถูกอัพโหลดลงบนโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน ซึ่งบางคลิปมียอดเข้าชมมากกว่า 550,000 วิว

อย่างไรก็ตาม เมื่อเผ่ยฉีมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น 35 กก. ซึ่งมากกว่าเด็กวัยเดียวกันถึง 15 กก. ชาวเน็ตจำนวนมากก็ต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ว่าพวกเขาใช้ลูกเป็นเครื่องมือหากิน และไม่คำนึงถึงอันตรายต่อสุขภาพกายและใจของเพ่ยฉี เพราะถึงเพ่ยฉีจะบอกว่าไม่อยากกินแล้ว แต่พ่อแม่ก็ยังจะคะยั้นคะยอให้กินต่อไปเรื่อยๆ บางคนยังตั้งคำถามด้วยว่า กรณีนี้ถือเป็นการทารุณกรรมเด็กหรือไม่?

(ภาพจาก : HK01)
ภายหลังพ่อแม่ของเพ่ยฉีได้ออกมาชี้แจง โดยระบุว่า ลูกสาวของพวกเขามีน้ำหนักแรกเกิดอยู่ที่ 2.25 กก. พวกเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะขุนลูกให้อ้วนเลยสักนิด แม้อาหารที่กินส่วนมากจะเป็นของทอดก็ตาม พวกเขาถ่ายคลิปวิดีโอก็เพื่อแบ่งปันชีวิตประจำวันเท่านั้น ไม่เคยคิดหวังเรื่องรายได้ โดยรายได้ที่ได้รับจวบจนถึงปัจจุบันก็มีเพียงไม่กี่ร้อยหยวน ซึ่งยังไม่พอค่าอาหารของเพ่ยฉีเลยด้วยซ้ำ



ทั้งนี้ เนื่องจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ทางแพลตฟอร์มตัดสินใจแบนบัญชีโต่วอินของพวกเขาไป ขณะเดียวกัน ด้านทนายความท่านหนึ่งได้แสดงความเห็นต่อกรณีนี้ไว้ว่า ในฐานะผู้ปกครองตามกฎหมาย พ่อแม่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลลูกให้เติบโตอย่างมีสุขภาพดี หากจงใจให้เด็กกินอาหารมากเกินไปและถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อเรียกยอดวิว เมื่อมีการฟ้องร้อง ผู้ปกครองก็อาจถูกเพิกถอนอำนาจปกครองบุตร

ที่มา : 父母为流量狂喂高热量食物　3岁女童“吃播”胖到35公斤