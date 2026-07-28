เมื่อยอดวิวสำคัญกว่าชีวิตลูก! พ่อแม่จีนจับลูกสาว 3 ขวบทำคอนเทนต์ "กินโชว์" จนน้ำหนักพุ่งไปถึง 35 กก. (มีคลิป)

เรียกว่าโดนทัวร์ลงอย่างหนัก! สำหรับพ่อแม่ของ "เพ่ยฉี" เด็กหญิงวัย 3 ขวบ หลังพวกเขาจับลูกสาวมาถ่ายคลิปทำคอนเทนต์กินโชว์ หรือม็อกบัง จนหนักถึง 35 กก.
ตามรายงาน พ่อแม่ให้เพ่ยฉีกินแต่เมนูของทอด รวมทั้งอาหารมันๆ ที่มีแคลอรีสูงในปริมาณมาก เพราะต้องการใช้น้ำหนักและความสามารถในการกินจุของลูกสาวมาเป็นจุดขาย เพื่อดึงดูดผู้ชม
โดยพวกเขามักตั้งชื่อคลิป เช่น "เด็กหญิงจ้ำม่ำวัย 3 ขวบ หนัก 30 กก. กินข้าวเสร็จภายในไม่กี่วินาที ไม่ต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยป้อนเลย จะหนักเกิน 50 กก.ไหมนะ" "เด็กหญิงจ้ำม่ำวัย 3 ขวบ หนัก 33 กก. มีความสุขมากในวันแม่ กินอาหารไปเยอะมาก น้ำหนักใกล้จะทะลุ 50 กก.แล้ว"
คลิปวิดีโอเหล่านี้ถูกอัพโหลดลงบนโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน ซึ่งบางคลิปมียอดเข้าชมมากกว่า 550,000 วิว
อย่างไรก็ตาม เมื่อเผ่ยฉีมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น 35 กก. ซึ่งมากกว่าเด็กวัยเดียวกันถึง 15 กก. ชาวเน็ตจำนวนมากก็ต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก ว่าพวกเขาใช้ลูกเป็นเครื่องมือหากิน และไม่คำนึงถึงอันตรายต่อสุขภาพกายและใจของเพ่ยฉี เพราะถึงเพ่ยฉีจะบอกว่าไม่อยากกินแล้ว แต่พ่อแม่ก็ยังจะคะยั้นคะยอให้กินต่อไปเรื่อยๆ บางคนยังตั้งคำถามด้วยว่า กรณีนี้ถือเป็นการทารุณกรรมเด็กหรือไม่?
ภายหลังพ่อแม่ของเพ่ยฉีได้ออกมาชี้แจง โดยระบุว่า ลูกสาวของพวกเขามีน้ำหนักแรกเกิดอยู่ที่ 2.25 กก. พวกเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะขุนลูกให้อ้วนเลยสักนิด แม้อาหารที่กินส่วนมากจะเป็นของทอดก็ตาม พวกเขาถ่ายคลิปวิดีโอก็เพื่อแบ่งปันชีวิตประจำวันเท่านั้น ไม่เคยคิดหวังเรื่องรายได้ โดยรายได้ที่ได้รับจวบจนถึงปัจจุบันก็มีเพียงไม่กี่ร้อยหยวน ซึ่งยังไม่พอค่าอาหารของเพ่ยฉีเลยด้วยซ้ำ
ทั้งนี้ เนื่องจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ทางแพลตฟอร์มตัดสินใจแบนบัญชีโต่วอินของพวกเขาไป ขณะเดียวกัน ด้านทนายความท่านหนึ่งได้แสดงความเห็นต่อกรณีนี้ไว้ว่า ในฐานะผู้ปกครองตามกฎหมาย พ่อแม่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลลูกให้เติบโตอย่างมีสุขภาพดี หากจงใจให้เด็กกินอาหารมากเกินไปและถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อเรียกยอดวิว เมื่อมีการฟ้องร้อง ผู้ปกครองก็อาจถูกเพิกถอนอำนาจปกครองบุตร
ที่มา : 父母为流量狂喂高热量食物 3岁女童“吃播”胖到35公斤