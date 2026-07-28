จีนเล่นงาน "เฉินจื้อ" แห่งไท่จื่อกรุ๊ปต่อ เพิ่มข้อหาทำร้ายร่างกาย-ละเมิดลิขสิทธิ์

อัยการจีนได้อนุมัติการจับกุม นายเฉิน จื้อ (Chen Zhi) ประธานและผู้ก่อตั้งไท่จื่อกรุ๊ป (Prince Group) อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 หลังจากถูกส่งตัวกลับจากประเทศกัมพูชาเมื่อเดือนมกราคม 2569
นายเฉิน จื้อ วัย 38 ปี ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นำเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยการสั่งจับกุมครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนข้อหาจากเดิมเมื่อช่วงต้นปี โดยมีการตัดข้อหาปกปิดและปกปิดพลอยได้จากอาชญากรรมออก แต่ได้เพิ่มข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ และข้อหาทำร้ายร่างกายโดยเจตนา เข้ามาแทน นอกเหนือจากข้อหาเดิมอย่างข้อหาฉ้อโกง ข้อหาจัดให้มีการเล่นพนัน และข้อหาดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย
นายเฉินถูกตำรวจจีนประสานความร่วมมือกับทางการกัมพูชาจับกุมตัวได้ที่กรุงพนมเปญ ก่อนจะถูกควบคุมตัวกลับประเทศจีนเมื่อเดือนมกราคม 2569 ซึ่งหลังจากนั้น สมาชิกและผู้บริหารระดับสูงในเครือไท่จื่อกรุ๊ปอีกหลายรายได้ถูกส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในจีนอย่างต่อเนื่อง รวมถึง นายหลี่ เสี่ยว อดีตประธานฮุยหวังกรุ๊ป (Huiwang Group) ในเครือไท่จื่อกรุ๊ป ที่ถูกส่งตัวกลับในเดือนเมษายน 2569 และ นายหลิว เหริน อดีตนายกสมาคมการค้าชาวจีนในกัมพูชา ซึ่งถูกส่งตัวกลับในเดือนมิถุนายน 2569 โดยนายหลิว เหริน ยังถูกระบุว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมใช้ความรุนแรง เช่น การกักขังข่มขืนใจ และการทำร้ายร่างกายโดยเจตนาอีกด้วย
ขณะเดียวกัน หลายประเทศและภูมิภาคได้เปิดฉากกวาดล้างและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับไท่จื่อกรุ๊ปอย่างหนัก โดยฝ่ายอัยการไต้หวันได้สั่งฟ้องผู้ต้องหา 62 รายและบริษัท 13 แห่งเมื่อเดือนมีนาคม 2569 พร้อมยึดทรัพย์สินมูลค่ารวมประมาณ 5,500 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (ประมาณ 5,700 ล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วยรถหรู บ้านหรู และบัญชีทางการเงิน
ด้านตำรวจสิงคโปร์ได้จับกุมชายชาวสิงคโปร์ 3 รายที่ต้องสงสัยว่าร่วมฟอกเงินให้ไท่จื่อกรุ๊ป โดยสองในสามรายถูกจับกุมขณะเดินทางกลับมาจากกัมพูชา ซึ่งหนึ่งในนั้นคาดว่าเป็นอดีตกัปตันเรือยอชต์ของนายเฉิน จื้อ นอกจากนี้ยังได้ออกหมายจับ นายเฉิน ซิ่วหลิง ผู้ดูแลการเงินในสำนักงานครอบครัวของนายเฉิน จื้อ ในข้อหาสนับสนุนให้ปลอมแปลงบัญชีและพยายามฉ้อโกง ซึ่งคาดว่ายังคงกบดานอยู่ในกัมพูชา
ขณะที่ศาลสูงฮ่องกงได้สั่งอายัดทรัพย์สินของนายเฉิน จื้อ รวมผู้ต้องหา 42 รายและบริษัทหลายแห่ง รวมมูลค่าราว 9,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 38,600 ล้านบาท) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2569 และในเดือนเดียวกัน ทางการกัมพูชาได้บุกตรวจค้นอาคาร 2 แห่งในไท่จื่อพลาซ่า (Prince Plaza) ณ กรุงพนมเปญ ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย 104 ราย พร้อมยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์จำนวนมาก
ที่มา: กลุ่มสื่อจีน