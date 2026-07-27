บริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของจีนกำไรพุ่ง 18.7% ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้

กำไรของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในประเทศจีนช่วงครึ่งแรกของปี 2569 เพิ่มขึ้น 18.7% เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปีที่แล้ว โดยมีกำไรรวมกันถึง 3.95 ล้านล้านหยวน ( ประมาณ 19.57 ล้านล้านบาท ) ตามข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติจีนเมื่อวันจันทร์ ( 27 ก.ค. )
บริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หมายถึงบริษัทที่มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจหลักต่อปีตั้งแต่ 20 ล้านหยวนขึ้นไป
ภาคอิเล็กทรอนิกส์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้กำไรโดยรวมเติบโต ซึ่งเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีกำไรพุ่งสูงขึ้น 96.9% เนื่องจากปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถูกนำมาบูรณาการเข้ากับอุตสาหกรรมต่างๆ มากขึ้นทุกที และความต้องการพลังการประมวลผลเพิ่มสูงขึ้น
แม้อัตราการเติบโตกำไรของบริษัทเหล่านี้จะชะลอลงบ้าง หากเปรียบเทียบรายเดือนจาก 21.1% ในเดือนพ.ค.เหลือ15.1% ในเดือนมิ.ย. แต่ก็ถือว่ามีการเติบโตของกำไรอย่างมั่นคง
นาย ลินน์ ซง หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำภูมิภาคจีนของ ING ระบุว่า หากการฟื้นตัวนี้สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง จะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเศรษฐกิจโดยรวม เนื่องจากผลกำไรที่เติบโตอีกครั้งอาจทำให้บริษัทต่างๆ มีโอกาสกลับมาขึ้นค่าจ้างได้
อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตกำไรของบริษัทอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็เป็นสิ่งตอกย้ำด้วยว่าภาคส่วนต่างๆ ในเศรษฐกิจจีนมีการฟื้นตัวไม่สม่ำเสมอกัน โดยในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตได้อานิสงส์จากความต้องการที่แข็งแกร่งในต่างประเทศ แต่ภาคส่วนที่ผูกติดกับการใช้จ่ายภายในประเทศยังคงดิ้นรนต่อไป อันเป็นผลจากความอ่อนแออย่างต่อเนื่องในด้านการบริโภค
ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่า กำไรจากการผลิตรถยนต์ลดลง 19.5% ในช่วงครึ่งแรกของปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดในตลาดภายในประเทศ เนื่องจากยอดขายรถยนต์ลดลงเป็นเดือนที่เก้าติดต่อกันในเดือนมิถุนายน
หุ้นจีนและเงินหยวนแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย หลังจากทราบข้อมูลผลกำไรของบริษัทอุตสาหกรรม โดยขณะนี้ตลาดกำลังให้ความสนใจกับการประชุมคณะกรรมการกรมการเมืองของพรรคคอมมิวนิสต์ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นการประชุมสำคัญในการกำหนดนโยบายและนักลงทุนรอดูว่าจีนจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพิ่มเติมหรือไม่
ที่มา : CGTN / รอยเตอร์