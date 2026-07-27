โลกกลมสุดๆ! หนุ่มเซี่ยงไฮ้ช่วยนักท่องเที่ยวถ่ายรูป คุยไปคุยมา นี่มันญาติที่พลัดพรากมานาน

บังเอิญอะไรขนาดนั้น! "เฉินเจีย" ชายจากเซี่ยงไฮ้ ไปทำธุระที่มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ก่อนแวะเที่ยวทะเลสาบหลูกู อย่างไรก็ตาม มีนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันมาขอให้เขาช่วยถ่ายรูปให้ ซึ่งใครจะไปคิดว่านักท่องเที่ยวคนนี้จะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่พลัดพรากมานานของเขาเอง
ตามรายงาน เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ก.ค. ขณะที่เฉินกำลังรอชมพระอาทิตย์ขึ้นจากริมทะเลสาบ โดยหลังจากช่วยถ่ายรูปให้ พวกเขาก็ได้พูดคุยกัน เฉินจึงได้ทราบว่า พี่ชายคนนี้มาจากเมืองเกาสง เกาะไต้หวัน แต่บ้านเกิดของบรรบุรุษอยู่ที่ตำบลผู่หยวน เมืองถงเซียง มณฑลเจ้อเจียง
เนื่องจากบ้านเกิดของเฉินก็อยู่ที่ตำบลผู่หยวนเหมือนกัน พอได้รู้ว่าเป็นคนบ้านเดียวกัน เฉินก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก พวกเขายังถ่ายรูปคู่กันเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย
ต่อมา ได้มีการส่งรูปถ่ายผ่านทางวีแชต เฉินเลยได้รู้ว่าพี่ชายคนนี้เป็นคนแซ่เฟ่ย ซึ่งเขาคลับคล้ายคลับคลาว่าจะมีญาติแซ่เดียวกันนี้อยู่ในไต้หวัน ประกอบกับข้อมูลอะไรหลายๆ อย่าง เขาจึงคิดว่า บางทีเฟ่ยอาจเป็นญาติของเขาก็ได้ จึงนำเรื่องนี้ไปบอกพ่อ
ด้านพ่อของเฉินขอให้ช่วยถามเฟ่ยว่า "พ่อของเขาชื่อเฟ่ยอวิ๋นฟงหรือเปล่า?" ซึ่งหลังจากซักถามกันไปมา ก็ได้รับการยืนยันว่า พวกเขาเป็นญาติกัน โดยปู่ของเฉินและพ่อของเฟ่ยเป็นพี่น้องกัน
ตามรายงาน พ่อของเฟ่ยย้ายไปอยู่ไต้หวัน พร้อมกับกองทัพพรรคก๊กมินตั๋งก่อนการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 1949 ส่วนปู่ของเฉินอยู่ที่จีน และถูกสามีภรรยาตระกูลเฉินรับเป็นลูกบุญธรรม
“ตามศักดิ์ลำดับญาติ ผมควรเรียกพี่ชายคนนี้ว่า คุณลุง” เฉินกล่าว พร้อมเสริมว่า “ผมได้เล่าเรื่องนี้ให้ญาติพี่น้องกว่า 20 คนฟัง ทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันช่างบังเอิญอย่างไม่น่าเชื่อ และเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มาก”
โดยพ่อของเฟ่ยและปู่ของเฉินขาดการติดต่อกันไปนานหลายสิบปี กระทั่งช่วงปลายทศวรรษ 1980 มีการเปิดโอกาสให้ชาวไต้หวันเดินทางมาเยี่ยมญาติที่แผ่นดินใหญ่ ทว่าพ่อของเฟ่ยไม่ได้มา หากแต่ส่งจดหมาย พร้อมเงินจำนวน 200 ดอลลาร์สหรัฐให้ปู่ของเฉินแทน ซึ่งสมัยก่อนถือเป็นเงินจำนวนมหาศาล
“เงินจำนวนนี้แสดงถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ ผมไม่สามารถกลับไปแผ่นดินใหญ่ได้ในปีนี้ แต่จะหาโอกาสไปในปีหน้า ขอให้ญาติๆ มีสุขภาพแข็งแรงและมีความสุข” ข้อความในจดหมายที่พ่อของเฟิ่งเขียนถึงปู่ของเฉินในปี 1991 โดยครอบครัวของเฉินยังคงเก็บรักษาจดหมายฉบับนั้น ซึ่งมีอายุมากกว่า 30 ปีเอาไว้อย่างดี
ทั้งนี้ พ่อของเฟ่ยและปู่ของเฉินต่างเสียชีวิตกันไปนานแล้ว โดยเฟ่ยสัญญาว่าจะมาที่ผู่หยวนในเดือนหน้า เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวและเครือญาติให้สืบต่อไป
ที่มา : Chinese man helps tourist take photo only to discover stranger is long-lost relative (SCMP)