เพื่อนบ้านผวา! ได้กลิ่นเหม็นเน่านึกว่ามีคนตาย แจ้งตร.บุกพิสูจน์ ที่แท้เป็นเพราะเครื่องปรุงสูตรเด็ด...

ของอร่อยเป็นเหตุ! กลางเดือนที่ผ่านมานี้ ณ อาคารหลังหนึ่งในเมืองจงซาน มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) มีกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งไปทั่วทั้งชั้น จนเพื่อนบ้านคิดว่ามีคนเสียชีวิตและศพเน่าส่งกลิ่นโชยออกมา เลยโทร.แจ้งตำรวจ ซึ่งหลังตำรวจเข้าตรวจสอบก็พบว่า ต้นตอมาจากการเข้าครัวทำอาหารของหญิงคนหนึ่ง
“เพื่อนบ้านคิดว่าฉันกำลังต้มศพอยู่” หญิงแซ่เฉิน เจ้าของห้องที่ถูกเพื่อนบ้านเข้าใจผิด เปิดเผยเรื่องราวทั้งหมดผ่านทางโซเชียลมีเดีย ว่าขณะนั้นเธอกำลังทำเมนูต้มซุปขาหมู ซึ่งมีส่วนผสมสุดพิเศษ อย่าง "น้ำส้มสายชูเหม็น" หรือ "น้ำส้มสายชูอายุยืน"
โดยน้ำส้มสายชูเหม็น ถือเป็นเครื่องปรุงท้องถิ่นของชาวกวางตุ้ง ที่มีกลิ่นรุนแรง มีประวัติยาวนานกว่า 2,000 ปี ทำมาจากข้าวหักที่นำไปคั่วจนเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทอง ก่อนใส่ลงไปในน้ำ หมักทิ้งไว้ 3 เดือน บางสูตรอาจหมักนานถึง 100 วัน ซึ่งแค่เปิดฝาภาชนะเพียงเล็กน้อยก็จะได้กลิ่นอันรุนแรงพุ่งออกมาทันที จึงมีการเรียกน้ำส้มสายชูชนิดนี้ว่า “น้ำทุเรียน” ในบางครั้ง
ตามธรรมเนียมดั้งเดิม น้ำส้มสายูดังกล่าวนิยมนำมาปรุงกับขาหมู ขิง และไข่ เพื่อเป็นอาหารบำรุงร่างกาย สำหรับคุณแม่หลังคลอด แม้จะมีกลิ่นแรง แต่ก็มีสรรพคุณมากมายเช่น กระตุ้นความอยากอาหาร ช่วยย่อย ขับร้อน นอกจากนี้ ชาวบ้านยังเชื่อกันว่า ยิ่งกินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอร่อยมากขึ้นเท่านั้น
ด้านเฉินบอกว่า เธอใช้ไฟอ่อนๆ เคี่ยวซุปและขาหมูกว่า 1 ชั่วโมงครึ่ง ไม่คิดเลยว่า กลิ่นจะโชยไปไกล รบกวนและทำให้เพื่อนบ้านเข้าใจผิดขนาดนี้
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นที่ขำขันไปทั่วโลกออนไลน์ ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น "ครั้งแรกเลยที่ได้ยินว่า ทำกับข้าวแล้วถูกเข้าใจผิดว่าก่ออาชญากรรม เพื่อนบ้านช่างอัจฉริยะ” “น้ำส้มสายชูอันนี้เหม็นมาก ลูกชายฉันเคยเอาตีนไก่ไปต้มในน้ำส้มสายชู หลังจากนั้นนิ้วของเขาก็เหม็นสุดๆ” และ “ฉันเคยทำที่บ้านในเซินเจิ้นครั้งหนึ่ง แล้วก็ถูกเพื่อนบ้านเตือนว่า ถ้ายังทำอีก พวกเขาจะสั่งสอนฉัน"
ที่มา : 粵女在家煲湯飄出「屍臭味」 鄰居招來警察 上門一看傻眼