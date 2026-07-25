จีนฉลองใหญ่! “แหล่งเครื่องปั้นดินเผาจิ่งเต๋อเจิ้น” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่

ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกองค์การยูเนสโก (UNESCO) สมัยสามัญครั้งที่ 48 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ได้มีมติเห็นชอบให้ขึ้นทะเบียน “แหล่งมรดกอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาด้วยมือจิ่งเต๋อเจิ้น” (Jingdezhen Handcrafted Porcelain Industry Heritage) เข้าสู่มรดกโลกทางวัฒนธรรม ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศจีนมีมรดกโลกเพิ่มขึ้นเป็น 61 แห่ง
แหล่งมรดกดังกล่าวตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเจียงซี ประกอบด้วยพื้นที่หลัก 5 ส่วน ได้แก่ ศูนย์กลางการผลิตเครื่องปั้นดินเผาในเขตเมือง แหล่งเตาเผาโบราณหูเถียน แหล่งเหมืองดินขาวเกาหลิ่ง แหล่งเหมืองหินเซรามิกฉางหลิ่ง และพื้นที่ผลิตเชื้อเพลิงไม้เจียวถาน ครอบคลุมองค์ประกอบมรดก 15 กลุ่ม เช่น โบราณสถานเตาเผาหลวง (อวี้เหยา) และเครือข่ายการขนส่งทางน้ำและทางบก รวมสถานที่สำคัญทั้งสิ้น 45 จุด
“แหล่งมรดกอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาด้วยมือจิ่งเต๋อเจิ้น” ถือเป็นตัวแทนของระบบอุตสาหกรรมการทำเซรามิกด้วยมือของจิ่งเต๋อเจิ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 10 ถึง 19 ซึ่งสะท้อนถึงวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ศิลปะเซรามิก และการนวัตกรรมทางอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นประักษ์พยานถึงอิทธิพลอันลึกซึ้งที่อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาด้วยมือของจีนมีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกและการแลกเปลี่ยนอารยธรรมทั่วโลก
ที่มา: กลุ่มสื่อจีน