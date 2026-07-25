ปักกิ่งจัดหนัก ปรับ Trip.com 25,800 ล้านบาท ผูกขาดตลาดจองโรงแรมออนไลน์

MGR Online - หน่วยงานกำกับดูแลป้องกันการผูกขาดของจีนสั่งปรับกลุ่มบริษัท Trip.com แพลตฟอร์มการจองโรงแรม และการท่องเที่ยวออนไลน์เป็นเงินรวมสูงถึงกว่า 5 พันล้านหยวน เหตุใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรมบีบโรงแรมต่าง ๆ ชี้ละเมิดอิสระในการตั้งราคาของโรงแรม ทำลายผลประโยชน์ของผู้บริโภค
วันนี้ (25 ก.ค. 69) ไชน่า เดลี สื่อทางการจีนรายงานว่า หน่วยงานกำกับดูแลตลาดของจีนได้สั่งปรับ Trip.com Group แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวออนไลน์ เป็นจำนวนเงิน 5,180 ล้านหยวน (ราว 25,800 ล้านบาท) ในข้อหาใช้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรมในตลาดการจองโรงแรมออนไลน์ของประเทศ ผ่านข้อตกลงการค้าแบบผูกขาดแต่เพียงผู้เดียวและการจำกัดราคาที่ใชักับโรงแรมต่างๆ
สำนักงานบริหารจัดการกฎระเบียบตลาดของจีน (SAMR; 国家市场监督管理总局) เปิดเผยในวันนี้ว่า ได้สั่งให้ Trip.com ยุติการกระทำผิดกฎหมายดังกล่าว คืนเงินประกันคำสั่งซื้อของโรงแรมจำนวน 122 ล้านหยวน (ประมาณ 608 ล้านบาท) ที่ทางบริษัทบังคับหักไป ริบรายได้ที่ได้มาโดยผิดกฎหมายจำนวน 1,660 ล้านหยวน (ประมาณ 8,270 ล้านบาท) และลงโทษปรับเป็นเงิน 3,520 ล้านหยวน (ประมาณ 17,530 ล้านบาท) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7.5 ของรายได้จากการขายภายในประเทศในปี 2568 ของบริษัท ซึ่งอยู่ที่ 46,960 ล้านหยวน (ประมาณ 2.33 แสนล้านบาท)
SAMR ระบุว่า ได้เริ่มการสืบสวนการผูกขาดต่อ Trip.com ในเดือนมกราคมภายใต้กฎหมายต่อต้านการผูกขาดของจีน เจ้าหน้าที่กำกับดูแลได้ทำการตรวจสอบในพื้นที่จริง รวบรวมพยานหลักฐานอย่างกว้างขวาง สืบสวนแพลตฟอร์มคู่แข่ง และโรงแรมจำนวนมาก วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญ และรับฟังคำโต้แย้งของบริษัทหลายครั้งก่อนที่จะดำเนินการดังกล่าว
หน่วยงานกำกับดูแลเปิดเผยด้วยว่า ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา Trip.com ได้ใข้อำนาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรมในตลาดแพลตฟอร์มการจองโรงแรมออนไลน์ของจีน ผ่านพฤติกรรมการผูกขาด 2 รูปแบบ คือ
หนึ่ง การกำหนดให้พันธมิตรโรงแรมระดับ "สเปเชียลเทียร์" (special-tier) ที่ได้รับเลือก เข้าทำข้อตกลงความร่วมมือแบบผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว โดยเสนอสิ่งจูงใจ เช่น การเปิดรับปริมาณผู้เข้าชม (traffic) ที่มากขึ้นและสิทธิประโยชน์บนแพลตฟอร์ม ในขณะเดียวกันก็ห้ามไม่ให้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มการจองของคู่แข่ง
สอง คือการกำหนดให้โรงแรมระดับ "โกลด์เทียร์" (gold-tier) และโรงแรมอื่น ๆ ให้ราคาที่ต่ำที่สุดที่มีอยู่เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมด จากข้อมูลของหน่วยงานกำกับดูแล Trip.com กำหนดให้โรงแรมที่ดำเนินงานบนหลายแพลตฟอร์มต้องรับประกันว่าราคาบนแพลตฟอร์มของตนเป็นราคาที่ต่ำที่สุดในอินเทอร์เน็ต หากพบราคาที่ต่ำกว่าในที่อื่น บริษัทจะใช้เครื่องมือตั้งราคาอัตโนมัติ และการแทรกแซงด้วยตนเองเพื่อลดราคาบนแพลตฟอร์มของตนเองลง
SAMR กล่าวว่า Trip.com ยังได้ใช้มาตรการทางเทคนิคเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามทั้งข้อตกลงการผูกขาดและข้อกำหนดราคาต่ำที่สุด โดยบังคับใช้ผ่านมาตรการต่าง ๆ รวมถึงการลดปริมาณผู้เข้าชม การถอดโรงแรมออกจากรายการแนะนำ และการหักเงินประกันคำสั่งซื้อโดยหน่วยงานของรัฐบาลจีนชี้ว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการกีดกันและจำกัดการแข่งขันในตลาด บั่นทอนความสามารถของโรงแรมในการดำเนินงานบนหลายแพลตฟอร์ม ละเมิดอิสระในการตั้งราคาของโรงแรม ทำลายผลประโยชน์ของผู้บริโภค เพิ่มการแข่งขันที่สูงเกินไปภายในอุตสาหกรรม และขัดขวางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภาคส่วนนี้