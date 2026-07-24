จีนตั้งคณะทำงานพิเศษสอบสวนเหตุ &'อ่างเก็บน้ำแตก&' ในกว่างซี คร่า 26 ชีวิต

คณะรัฐมนตรีจีนจัดตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อสอบสวนและประเมินเหตุคันกั้นน้ำอ่างเก็บน้ำลิ่วหลานแตก เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ในเมืองเหิงโจวที่อยู่ภายใต้การบริหารของนครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว 26 ราย และบาดเจ็บจำนวนมาก
คณะทำงานดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง นำโดยกระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉินและผู้แทนจากหน่วยงานส่วนกลางกว่า 10 แห่ง รวมถึงรัฐบาลกว่างซี โดยการประชุมเต็มคณะครั้งแรกของคณะทำงานฯ มีขึ้นที่เมืองหนานหนิงในวันศุกร์ (24 ก.ค.) ซึ่งมีเฉินหมิ่น หัวหน้าคณะทำงานและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงฯ เป็นประธานการประชุม และได้ชี้แจงแนวทางการสอบสวนพร้อมข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน
คณะทำงานจะตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างครอบคลุม สืบหาสาเหตุของภัยพิบัติอย่างครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในการป้องกันภัยพิบัติ การรับมือ และการจัดการเหตุฉุกเฉินอย่างละเอียดทุกขั้นตอน
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเรียกร้องให้ทุกพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ดำเนินมาตรการป้องกันน้ำท่วมและบรรเทาภัยพิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรับรองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ที่มา สำนักข่าวซินหัว