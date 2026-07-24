“โนอึล” พายุโซนร้อนลูกที่ 3 ถล่มจีนช่วงสุดสัปดาห์ คาดฝนตกหนักน้ำท่วมรุนแรงในภาคใต้

พายุโซนร้อนโนอึลเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ชายฝั่งทางภาคใต้ของจีนแล้วในวันนี้ ( ศุกร์ที่ 24 ก.ค.) โดยหน่วยงานด้านสภาพอากาศของจีนแผ่นดินใหญ่คาดการณ์ว่า พายุจะขึ้นฝั่งบริเวณแนวชายฝั่งระหว่างเมืองจูไห่ในมณฑลกวางตุ้งและเมืองจางผู่ในมณฑลฝูเจี้ยนในช่วงคืนวันเสาร์ ( 25 ก.ค. ) ถึงเช้าตรู่ของวันอาทิตย์ ( 26 ก.ค.) จากนั้นจะเคลื่อนตัวเข้าสู่แผ่นดินและอ่อนกำลังลง
ทางการประกาศเตือนความเสี่ยงจากฝนตกหนักและน้ำท่วมรุนแรง โดยคาดว่าลมท้องถิ่นจะแรงขึ้นเรื่อยๆ ในบริเวณชายฝั่งทางใต้และจะมีฝนตกหนัก ลมกระโชกแรงเป็นช่วงๆ ตลอดวันเสาร์ ปริมาณน้ำฝนสะสมในบางพื้นที่ของมณฑลกวางตุ้งและมณฑลฝูเจี้ยนอาจสูงถึง 500 ถึง 600 มิลลิเมตร (20 ถึง 24 นิ้ว)
ด้านสำนักอุตตุนิยมวิทยาของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงคาดว่าพายุจะเคลื่อนตัวจากฟิลิปปินส์เข้ามาใกล้ฮ่องกงในระยะ 800 กิโลเมตรในช่วงบ่ายของวันนี้
โนอึลนับเป็นพายุโซนร้อนลูกที่สามที่พัดถล่มจีนในรอบหนึ่งเดือนและจีนยังไม่ทันได้ฟื้นตัวจากพายุซึ่งกระหน่ำก่อนหน้า โดยจนถึงขณะนี้ ทีมกู้ภัยยังคงค้นหาผู้สูญหายกว่า 50 คนจากเหตุดินถล่มรุนแรงในเทศบาลนครฉงชิ่ง
ทั้งนี้ จีนกำลังเข้าสู่ช่วงเวลาวิกฤตของฤดูน้ำหลากและการควบคุมอุทกภัยในประเทศ ซึ่งอยู่ระหว่างกลางเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาคมของทุกปี ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศเตือนว่าในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจะยิ่งเพิ่มทั้งในด้านความถี่และความรุนแรง โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือของจีนจะประสบกับปริมาณน้ำฝนที่มากกว่าปกติ20% ถึง 50%
ที่มา : รอยเตอร์