ทำดีไม่หวังผล! คุณป้าวัย 71 สุดแกร่ง โดดน้ำช่วยชีวิตหนุ่มคิดสั้น ก่อนเดินกลับบ้านเงียบๆ เลี่ยงรับความดีความชอบ

โซเชียลแห่ชื่นชม "หลิวเต๋อฟาง" หญิงวัย 71 ปี จากมณฑลอานฮุย ที่ตัดสินใจกระโดดลงไปในแม่น้ำ เพื่อช่วยชีวิตหนุ่มที่พยายามจบชีวิตตัวเอง ด้วยการกระโดดสะพานแม่น้ำฆ่าตัวตาย หลังมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 13 ก.ค. โดยขณะที่ป้าหลิวกำลังยืนคุยกับเพื่อนอยู่ใกล้ๆ กับสะพาน ก็ได้ยินเสียงคนตะโกนขึ้นมาว่า “มีคนตกน้ำ!”
ตามรายงาน ป้าหลิวรีบวิ่งไปที่ริมฝั่งแม่น้ำ จากนั้นก็ถอดรองเท้าออก ก่อนคว้าห่วงชูชีพที่หญิงคนหนึ่งโยนมาให้ แล้วกระโดดลงไปในน้ำทันที
“ตอนแรกฉันคิดว่าเป็นเด็กตัวเล็กๆ เลยรู้สึกกังวลเป็นอย่างมาก แต่พอว่ายน้ำเข้าไปใกล้ๆ และคว้าแขนเขาเอาไว้ ก็พบว่าเป็นผู้ชายอายุราวๆ 30 ปี” ป้าหลิวกล่าว
อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากชายคนนี้ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ พอป้าหลิวเข้ามาช่วย เขาก็พยายามปฏิเสธความช่วยเหลือ ด้วยการออกแรงดิ้น แต่ก็ถูกป้าหลิวจับแขนไว้แน่น
เรียกว่ามีการยื้อยุดอยู่ในน้ำลึกประมาณ 5 เมตร กันอยู่พักใหญ่ แต่เพราะมีห่วงชูชีพ ป้าหลิวจึงสามารถลากชายคนนี้ให้ขึ้นฝั่งได้สำเร็จ โดยยังมีชาวบ้านอีก 2 คนที่ยืนอยู่ใกล้ๆ ช่วยดึงชายคนนี้ขึ้นมาบนฝั่ง และหลังจากตรวจสอบว่าชายคนนี้ปลอดภัยดีแล้ว ป้าหลิวก็เดินจากไปอย่างเงียบๆ
“ขั้นตอนในการช่วยเหลือใช้เวลาประมาณ 20 นาที มันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับฉัน ฉันไม่ได้บอกครอบครัวเพราะกลัวว่าพวกเขาจะเป็นห่วง” ป้าหลิวกล่าว
ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตามหาตัวป้าหลิวในฐานะพลเมืองดีผู้กล้าหาญ โดยอาศัยภาพจากกล้องวงจรปิด และสอบถามผู้คนใกล้เคียง ก่อนที่จะก็อัพคลิปของป้าหลิวลงโซเชียล
วันรุ่งขึ้นพี่ชายของป้าหลิวได้เห็นคลิปดังกล่าว และจำได้ทันทีว่านี่คือ น้องสาวของตน เลยติดต่อเจ้าหน้าที่กลับไป ทำให้ป้าหลิวกลายเป็นที่สนใจของสาธารณชน
แม้ลูกสาวของป้าหลิวจะรู้สึกภูมิใจ ที่แม่ของเธอสามารถช่วยชีวิตคนเอาไว้ได้ แต่ทางครอบครัวก็ค่อนข้างเป็นกังวลเรื่องความปลอดภัย
“พี่ชายดุฉันชุดใหญ่ เขาบอกว่า ‘เธออายุเกิน 70 แล้ว กล้าดีอย่างไรถึงกระโดดลงไปในแม่น้ำเพื่อช่วยคนอื่น ทำไมไม่คิดถึงผลที่จะตามมาบ้าง?’” ป้าหลิวกล่าว โดยป้าหลิวมองว่า ถ้าใครอยู่ในสถานการณ์นั้น ก็คงเลือกที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเช่นกัน
นอกจากนี้ ป้าหลิวยังอยากฝากถึงชายหนุ่มที่คิดสั้นด้วยว่า “เรื่องยากลำบาก หรือสิ่งทุกข์ใจใดๆ สุดท้ายก็จะมีวันจบลง ไม่มีอะไรสำคัญเท่าชีวิต อย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆ นะ"
ทั้งนี้ ป้าหลิวเป็นคนชอบออกกำลังกายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะโยคะ ซึ่งหลังจากเกษียณ ป้าหลิวก็ยังคงออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และหัดว่ายน้ำด้วยตัวเองอีกด้วย
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71-year-old grandma rescues drowning man and vanishes into crowd
ที่มา : Chinese grandma, 71, saves drowning man from river before quietly slipping away (SCMP)
安徽71歲白頭婆跳河救人後隱身 警拍片發帖尋回表揚