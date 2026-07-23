อายุเป็น 100 ปี! หนุ่มจีนพบว่าโต๊ะกินข้าวของที่บ้าน ที่แท้คือป้ายเกียรติยศสมัยราชวงศ์ชิงของบรรพบุรุษ

ใช้กินข้าวมาตั้งนาน! ชายแซ่สี่ว์ จากมณฑลอานฮุย ถึงกับช็อก เมื่อพบความจริงสุดพีก ว่าโต๊ะไม้เก่าๆ ที่ไว้ใช้กินข้าวของครอบครัวนั้น แท้จริงแล้วเป็นแผ่นป้ายตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง (ค.ศ. 1644–1912) ที่มอบให้แก่บรรพบุรุษของเขา ที่ประสบความสำเร็จในการสอบเข้ารับราชการ
ตามรายงาน แผ่นไม้ดังกล่าวถูกทาด้วยสีแดง และมีคำว่า “ก้งหยวน” สลักไว้อยู่ตรงกลางอย่างชัดเจน
ด้วยความที่แผ่นไม้มีความหนา แข็งแรง และทนทาน ญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวของนายสี่ว์จึงนำไปดัดแปลงเป็นโต๊ะกินข้าว และใช้มานานหลายสิบปีจนสีซีดจาง โดยที่ไม่ได้สนใจ หรือตระหนักถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
กระทั่งวันหนึ่ง นายสี่ว์ได้เกิดความสงสัย จึงค้นหาความหมายของคำดังกล่าวผ่านทางอินเทอร์เน็ต และพบว่า ป้ายนี้เป็นเหมือนกับเกียรติบัตร หรือป้ายเกียรติยศ ที่ยกย่อง "สี่ว์อวิ๋นลี่" ปู่เทียดของเขา
โดยตำแหน่งก้งหยวน แปลคร่าวๆ ได้ว่า ผู้ที่นำความสามารถของตนมาถวายแด่จักรพรรดิ บ่งชี้ว่า ปู่เทียดของนายสี่ว์เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถอันโดดเด่น ได้อันดับที่ 6 ในการสอบคัดเลือกระดับมณฑล ซึ่งอาจได้รับการแนะนำให้ไปศึกษาต่อที่สถาบันการศึกษาระดับสูงในเมืองหลวง ก่อนถูกแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่งทางราชการ
“ผมไม่นึกเลยว่า โต๊ะที่ครอบครัวเราใช้มานานหลายหลายทศวรรษ จะเป็นหลักฐานรับรองความสามารถของปู่เทียด” นายสี่ว์กล่าว
ตามธรรมเนียมป้ายดังกล่าวมักนำไปติดไว้เหนือประตูบ้าน ศาลบรรพชน หรือที่สุสาน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ ซึ่งไม่เพียงแต่แสดงถึงของความสำเร็จส่วนบุคคล หากยังเป็นเกียรติยศของวงศ์ตระกูลอีกด้วย
ทั้งนี้ นายสี่ว์วางแผนที่จะบูรณะป้ายนี้ และตั้งใจที่จะเก็บรักษามันไว้ให้เป็นมรดกของครอบครัวสืบต่อไป โดยเขายืนยันว่าจะไม่มีวันขายมันเด็ดขาด
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น “นี่ถ้าราชวงศ์ชิงไม่ล่มสลาย บรรพบุรุษของนายสี่ว์คงกลายเป็นข้าราชการระดับสูง” “ฉันรู้จักครอบครัวหนึ่งที่ใช้ป้ายคล้ายๆ กันนี้ เอามาทำเป็นรั้วเลี้ยงหมู ก่อนที่จะรู้ถึงคุณค่าของมันในภายหลังและนำมันกลับมาตั้งโชว์ไว้แทน”
ที่มา : Chinese man discovers family dining table is ancestor’s Qing dynasty academic record (SCMP)