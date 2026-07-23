จีนซ้อมรบด้วยกระสุนจริง 2 วัน ข่มขวัญไต้หวันอีกระลอก หลัง "หวัง อี้" คุยกับ "รูบิโอ"

กองทัพปลดแอกประชาชนจีนจัดการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงในช่องแคบไต้หวันรอบใหม่ ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ 23 ก.ค. – วันศุกร์ที่ 24 ก.ค. ตั้งแต่เวลา 6.00 น. - 18.00 น. บริเวณรอบเกาะตงซาน นอกชายฝั่งมณฑลฝูเจี้ยน ติดกับมณฑลกวางตุ้ง ทางตอนใต้ของจีน ตามประกาศเตือนการเดินเรือโดยสำนักงานความปลอดภัยทางทะเลของจีนเมื่อวันพุธ ( 22 ก.ค.)
ข่าวการซ้อมรบครั้งนึ้เกิดขึ้นหนึ่งวัน หลังจากที่ นายมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และนาย หวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน มีการหารือกันนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ที่กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในประเด็นต่างๆ รวมถึงไต้หวัน ซึ่งจีนถือว่าเป็นดินแดนของตน แต่ปัจจุบันไต้หวันปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยและปฏิเสธการอ้างอธิปไตยของจีนเหนือไต้หวัน
จีนมักมีการซ้อมรบอย่างเต็มที่ถึงจุดสูงสุดในช่วงกลางและปลายเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เลวร้าย รวมถึงสภาพอากาศร้อนจัด เพื่อพยายามปรับปรุงขีดความสามารถในท่ามกลางสภาวะดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม จีนยังได้จัดการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดเมี่อเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา โดยที่เกาะไต้หวันถูกโอบล้อมไว้หมด หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐฯ เปิดเผยข้อตกลงขายอาวุธมูลค่า 11,100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งนับเป็นความช่วยเหลือทางทหารครั้งประวัติศาสตร์สำหรับไต้หวันเพื่อยกระดับศักยภาพในการป้องกันตนเองท่ามกลางแรงกดดันทางทหารจากจีน
กองบัญชาการภาคตะวันออกของจีนได้ยิงจรวดไปยังน่านน้ำทางเหนือและทางใต้ของไต้หวัน
ในระหว่างการฝึกซ้อมยิงกระสุนจริงเป็นเวลา 10 ชั่วโมงในครั้งนั้น
ที่มา : รอยเตอร์ / เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์