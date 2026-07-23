สายสัมพันธ์สองแผ่นดิน : หนังจีน &'จดหมายรักถึงอาม่า&' เปิดรอบปฐมทัศน์ในไทย ผูกโยงสายใยชาวจีนโพ้นทะเล

ภาพยนตร์จีนชื่อดังเรื่อง "จดหมายรักถึงอาม่า" (Dear You) เปิดฉายรอบปฐมทัศน์ในไทยเมื่อเย็นวันอังคาร (21 ก.ค.) ถ่ายทอดเรื่องราวอบอุ่นหัวใจเกี่ยวกับการอพยพของชาวจีนโพ้นทะเลสู่สายตาผู้ชมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังจากประสบความสำเร็จจากการเข้าฉายในจีนมาก่อนหน้านี้
ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นสื่อกลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญในการถ่ายทอดคุณค่าของความกตัญญู และสะท้อนสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับจีน พร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไม่ได้จำกัดอยู่เพียงมิติทางการทูต หากแต่หยั่งรากลึกในวิถีชีวิต ประเพณี ความผูกพันในครอบครัว และคุณค่าที่มีร่วมกัน ซึ่งมีรากฐานจากความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการยาวนานกว่า 50 ปี
ซาบีดากล่าวว่าแม้เรื่องราวของจดหมายที่สูญหายไปเนิ่นนานจะเริ่มต้นขึ้นในจีน แต่ประเด็นเรื่องความโหยหาอดีตและการเสียสละของคนรุ่นก่อนกลับเชื่อมโยงกับชาวไทยเชื้อสายแต้จิ๋วจำนวนมากได้เป็นอย่างดี อีกทั้งย้ำถึงความสำคัญของภาพยนตร์ในฐานะสื่อกลางส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศ และยืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการผลักดันภาพยนตร์ให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่ช่วยขับเคลื่อนคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ ควบคู่กับการยกระดับความร่วมมือด้านศิลปะระหว่างทั้งสองฝ่าย
ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่าเรื่องราวของเฉียวพีหรือ "โพยก๊วน" ซึ่งเป็นจดหมายแนบเงินกลับบ้านที่ชาวจีนโพ้นทะเลใช้ติดต่อเชื่อมโยงกับครอบครัวในบ้านเกิด จดหมายเหล่านี้กลายเป็นตัวจุดประกายให้เกิดการค้นพบความทรงจำ ความรัก และสายสัมพันธ์ในครอบครัวที่ร้อยเรียงเข้าด้วยกันผ่านการบอกเล่าที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งจริงใจ
สรรค์ เชื้อปัญญาวิทย์ รองนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ซึ่งได้ร่วมแสดงบทสมทบสั้นๆ ในภาพยนตร์จดหมายรักถึงอาม่า ระบุว่าภาพยนตร์เรื่องนี้สะท้อนการต่อสู้ดิ้นรนของบรรพบุรุษและยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงสายสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยกับจีน
สรรค์ซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีนรุ่นที่สาม บอกเล่ากับสำนักข่าวซินหัวว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ช่วยปลุกความทรงจำในอดีตให้กลับมาแจ่มชัดอีกครั้ง โดยเฉพาะภาพของพ่อขณะกำลังส่งเฉียวพีในย่านเยาวราช พร้อมเน้นย้ำถึงคุณค่าของมรดกทางภาษา โดยระบุว่าการรับชมภาพยนตร์ด้วยเสียงต้นฉบับภาษาแต้จิ๋วสามารถถ่ายทอดอารมณ์และมิติทางวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งคำบรรยายใต้ภาพเพียงอย่างเดียวไม่อาจสื่อความหมายได้อย่างครบถ้วน
สรรค์เสริมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ยกย่องมรดกของบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคนที่ยอมข้ามน้ำข้ามทะเลและฝ่าฟันความยากลำบากเพื่อมาตั้งรกรากในไทย พร้อมมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมไทย ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาสายใยความผูกพันกับครอบครัวไว้ได้จากรุ่นสู่รุ่น
ทั้งนี้ ภาพยนตร์จดหมายรักถึงอาม่า มีกำหนดเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วไทยวันที่ 6 ส.ค. โดยจะฉายในภาษาแต้จิ๋วดั้งเดิมพร้อมคำบรรยายภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ รวมทั้งเวอร์ชันพากย์เสียงภาษาไทย
(แฟ้มภาพซินหัว : โปสเตอร์ภาพยนตร์จีนเรื่อง "จดหมายรักถึงอาม่า" ที่โรงภาพยนตร์ในเมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีน วันที่ 20 พ.ค. 2026)