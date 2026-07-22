หัวอกคนเป็นลูก! หนุ่มจีนใจเด็ดว่ายฝ่าน้ำท่วมกว่า 3 ชม. ไปหาพ่อแม่ หลังติดต่อไม่ได้

สร้างความประทับใจให้แก่ชาวเน็ตอย่างล้นหลาม! สำหรับชายแซ่เซี่ย วัย 30 ปี จากเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ที่ตัดสินใจลุยน้ำท่วม ว่ายน้ำกว่า 3 ชั่วโมง ไปหาพ่อแม่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งห่างจากบ้านของเขาประมาณ 10 กิโลเมตร หลังไม่สามารถติดต่อพ่อแม่ได้
ตามรายงาน วันที่ 3-6 ก.ค.ที่ผ่านมา ได้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำแตก มวลน้ำมหาศาลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือน เสียหายเป็นวงกว้าง มีผู้เสียชีวิตกว่า 39 ราย และมีประชาชนได้รับผลกระทบเกือบ 400,000 คน
โดยกลางดึกของวันที่ 5 ก.ค. แม่ของเซี่ยโทร.มาบอกว่า เธอเป็นห่วงพ่อของเขามาก เนื่องจากครอบครัวของเซี่ยมีบ้านอยู่ในหมู่บ้าน 2 หลัง หลังหนึ่งอยู่บนภูเขา ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม อีกหลังใช้เป็นที่เก็บข้าวสารที่เพิ่งเก็บเกี่ยว ซึ่งถูกน้ำท่วมจนมิดชั้นล่าง พ่อของเซี่ยกังวลว่า ข้าวที่เก็บไว้จะได้รับความเสียหาย จึงเดินทางไปยังบ้านอีกหลัง เพื่อย้ายข้าวสารขึ้นไปเก็บไว้บนชั้น 2 ทว่าหลายชั่วโมงผ่านไปก็ยังไม่วี่แววที่จะกลับมา
ต่อมา เพราะกระแสไฟฟ้าดับ เซี่ยจึงไม่สามารถติดต่อพ่อแม่ได้ เขานอนไม่หลับตลอดทั้งคืน เอาแต่กังวลว่า พ่อของเขาซึ่งอายุ 63 ปีแล้ว จะถูกกระแสน้ำพัดไป
วันรุ่งขึ้นเซี่ยกับเพื่อนอีกคนได้ซื้อยางในรถบรรทุก 2 เส้นมาจากร้านค้าในเมือง จากนั้นก็พากันเกาะยางในรถบรรทุก ว่ายน้ำเข้ามาในหมู่บ้านจนถึงบ้านที่ใช้เก็บข้าวสาร
เมื่อมาถึง พวกเขาพบว่า ระดับน้ำได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและขังพ่อของเซี่ยไว้บนชั้น 2 ของบ้าน เซี่ยบอกว่า พอเห็นหน้าเขาพ่อก็ยิ้มออกมาทันที ส่วนเขาก็ต่อว่าพ่อที่เอาชีวิตมาเสี่ยงกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก่อนที่จะพาพ่อกลับไปยังบ้านบนภูเขา
ด้านแม่ของเซี่ย พอได้เห็นสภาพลูกชายก็ร้องไห้และต่อว่าอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม เพราะมีธุระที่ต้องไปจัดการ หลังจากมั่นใจว่าพ่อแม่ปลอดภัยดี เซี่ยกับเพื่อนก็ว่ายน้ำกลับบ้านของตัวเอง โดยใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง
"ผมไม่ได้คิดอะไรมาก กลัวแต่พ่อจะถูกน้ำพัดไป เลยไม่ได้สนใจในความปลอดภัยของตัวเอง" เซี่ยกล่าว
ทั้งนี้ เขายอมรับว่าถึงแม้เขาจะว่ายน้ำเก่งมาตั้งแต่เด็ก แต่พอต้องมาลุยน้ำท่วม ฝ่ากระแสน้ำที่เย็นจัด ก็รู้สึกกลัวอยู่ไม่น้อย นอกจากนี้ การว่ายน้ำติดต่อกันหลายชั่วโมงก็ทำให้เขาเหนื่อยล้าเป็นอย่างมาก
ภายหลังคลิปวิดีโอของเซี่ยมียอดชมเกือบ 2 ล้านวิวและยอดไลก์มากกว่า 20,000 ไลก์ ทว่าเพราะทางแพลตฟอร์มมองว่าเป็นพฤติกรรมที่อันตราย จึงถูกลบออกไปในภายหลัง อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยที่ชื่นชมในการกระทำของเขา พร้อมคอมเมนต์ เช่น “มีพละกำลังเหลือล้นจริงๆ เป็นฉันไม่เกิน 10 นาทีก็ไม่ไหวแล้ว” "กตัญญูมาก" และ “ไม่ใช่แค่ความอึด แต่เป็นเพราะความรักที่มีต่อพ่อแม่ของเขาต่างหาก ที่ทำให้เขามีแรงว่ายฝ่าน้ำท่วมมาได้ขนาดนี้”
ที่มา : Chinese man swims 3 hours clutching tyre to check on parents in flooded village (SCMP)