วาสนาคนจะดัง! จากนศ.วิศวกรรมการเงิน ผู้ไม่เคยเรียนการแสดง สู่นักแสดงนำ &'จดหมายรักถึงอาม่า&' เพราะคลิปสั้นบนโต่วอิน

กลายเป็นภาพยนตร์ม้ามืดที่ทำสถิติบ็อกซ์ออฟฟิศถล่มทลาย กวาดรายได้ในจีนเกือบ 2 พันล้านหยวน (ประมาณ 9.93 พันล้านบาท) สำหรับภาพยนตร์ภาษาจีนแต้จิ๋วเรื่อง “จดหมายรักถึงอาม่า” (Dear You) ที่มีต้นทุนการผลิตเพียง 14 ล้านหยวน (ประมาณ 69 ล้านบาท) ทว่าการถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตของชาวจีนโพ้นทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เรียบง่ายแต่ละเอียดอ่อนกลับสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม และส่งผลให้บรรดานักแสดงนำของเรื่องกลายเป็นที่พูดถึงไม่แพ้กัน
โดยหนึ่งในนักแสดงนำที่เป็นที่จับตามอง ณ ขณะนี้คือ "หลี่ซือถง" หญิงสาววัย 22 ปี จากเฉาซ่าน มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ผู้รับบท "หนานจือ" หรือ "หนำกี" ลูกสาวเจ้าของโรงเตี๊ยม ที่ล่าสุด เพิ่งจะกลายเป็นบัณฑิตป้ายแดง หลังเรียนจบด้านวิศวกรรมการเงิน จาก Guangdong University of Finance & Economics พร้อมประกาศลุยงานวงการบันเทิงเต็มที่ แม้จะเป็นการทำงานที่ไม่ตรงสายก็ตาม
ตามรายงาน "หลานหงชุน" ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ บังเอิญพบหลี่ซือถงจากการไถคลิปโต่วอิน หรือติ๊กต็อกเวอร์ชันจีน เมื่อปี 2024 หลังผลการคัดเลือกนักแสดงรอบแรกกว่า 1,000 คน ออกมาไม่เป็นที่น่าพอใจ
เป็นผลให้เขาและทีมงานตัดสินใจหันมาตามหานักแสดงผ่านแพลตฟอร์มวิดีโอสั้น โดยพิมพ์ในช่องค้นหาว่า "หญิงสาวชาวเฉาซ่าน วัย 20 ปี"
ทีแรกที่ได้รับการติดต่อ หลี่ซือถงซึ่งขณะนั้นเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คิดว่าทางทีมงานเป็นมิจฉาชีพเสียด้วยซ้ำ และถึงจะได้รับการยืนยัน แต่ขนาดวันออดิชันพ่อแม่ของเธอก็ยังไม่วางใจ จนต้องขอติดตามมาด้วย
อย่างไรก็ตาม เมื่อทีมงานเล่าเรื่องย่อให้เธอฟัง หลี่ซือถงก็รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมาก และพยายามกลั้นน้ำตาไว้ตลอดการออดิชัน
แม้หลี่ซือถงจะไร้ประสบการณ์ในด้านการแสดง มีเพียงประสบการณ์จากการเต้นสตรีทแดนซ์ในชมรมของมหาวิทยาลัย แต่หลานหงชุนก็เลือกเธอ เพราะเธอมีความสามารถในการทำความเข้าใจและเข้าถึงบทบาทของตัวละครได้เป็นอย่างดี
นอกจากนี้ หลี่ซือถงยังมีบุคลิกภาพแบบ INFJ (เป็นคนประเภทชอบเก็บตัว มีอุดมคติ ยึดมั่นในสัญชาตญาณ และเชื่อมั่นในความรู้สึก) ซึ่งตรงกับภาพที่เขาหวังว่าตัวละครหนำกีจะเป็น
ยิ่งได้แสดงเท่าไหร่ หลี่ซือถงก็รู้สึกตกหลุมรักในการแสดงมากขึ้นเท่านั้น โดยส่วนหนึ่งเป็นเพราะวิธีการทำงานของหลานหงชุน ที่ช่วยให้เธอเข้าถึงอารมณ์ของตัวละครได้ง่ายขึ้น และทำให้เธอมีความมั่นใจมากขึ้น
ทั้งนี้ ความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องนี้ ส่งผลให้หลี่ซือถงได้เป็นตัวแทนนักศึกษา ขึ้นเวทีไปกล่าวสุนทรพจน์ในวันรับปริญญาอีกด้วย
“มนุษย์เราไม่ได้ถูกจำกัดไว้แค่สาขาวิชาที่เราเล่าเรียน เราควรมุ่งมั่นและทำในสิ่งที่เรารัก โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะเรียนจบอะไรมา การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ตามที่ทางสาขาวิชาได้สอนฉัน ทำให้ฉันมองเห็นถึงความซับซ้อนของความเป็นจริงได้อย่างชัดเจน เข้าใจและซาบซึ้งในสิ่งที่ตัวละครเป็นมากยิ่งขึ้น” หลี่ซือถงกล่าว
อนึ่ง สำหรับแฟนภาพยนตร์ชาวไทย มีการยืนยันแล้วว่า ภาพยนตร์ “จดหมายรักถึงอาม่า” จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ให้ทุกคนไปสัมผัสและพิสูจน์ความซาบซึ้งได้ในวันที่ 6 ส.ค.ที่จะถึงนี้
ที่มา : China student discovered on video platform shines as heroine in acclaimed film 'Dear You' (SCMP)