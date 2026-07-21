ละครโทรทัศน์จีนแซงหน้าละครเกาหลีในรัสเซีย ครองใจผู้ชมแดนหมีขาว

ซีรีส์โทรทัศน์จีนแซงหน้าละครเกาหลีใต้ขึ้นมาเป็นคอนเทนต์เอเชียยอดนิยมในรัสเซียเป็นครั้งแรก จากผลการสำรวจร่วมกันโดยแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งคิออน ( KION ) และบริษัทเดลิเวอรีซาโมกัต ( Samokat) ตามรายงานของเว็บไซต์ข่าวสปุตนิก
ปัจจุบันรายการโทรทัศน์จากจีนครองส่วนแบ่งการรับชมในเอเชียเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 51 จากร้อยละ 39 เมื่อปี 2567 และรายการยอดนิยมของเอเชีย 30 อันดับแรกในปีนี้ จีนครองความเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นรายการสารคดีธรรมชาติ Wild China ไปจนถึงแอนิเมชั่นแฟนตาซี Soul Land 2 ( ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน ภาค 2 ) และซีรีส์ที่ใช้คนแสดงยอดฮิตอย่าง Falling into Your Smile (รักยิ้มของเธอ) และ The Untamed ( ปรมาจารย์ลัทธิมาร)
หัวใจสำคัญที่ทำให้ซีรีส์จีนได้รับความนิยมก็คือการนำเสนอเรื่องราวระดับมหากาพย์ การเล่าเรื่องความทะเยอทะยานของตัวละคร แนวเรื่องอย่างเช่น เซียนเซี่ย (วีรบุรุษอมตะ) และอู่เซี่ย (วีรบุรุษนักรบ) ได้สร้างโลกอันยิ่งใหญ่ ดูแล้วรู้สึกดื่มด่ำ ผู้ชมชาวรัสเซีย ซึ่งเติบโตมากับคลังวรรณกรรมอันรุ่มรวยของชาติ จึงให้การตอบรับเป็นอย่างดี
นอกจากนั้น ซีรีส์จีนยังมีคุณภาพการผลิตสูง เน้นฉากทิวทัศน์กว้างใหญ่ไพศาล เครื่องแต่งกายประณีต มีเทคนิคพิเศษด้านภาพ (CGI) ที่ยอดเยี่ยม
"เหมือนได้ก้าวเข้าไปในอีกจักรวาลหนึ่งเลย – สวยงาม น่าตื่นเต้นและคุ้มค่าทางอารมณ์" แฟนละครคนหนึ่งเล่าใน ปิกาบู ( Pikabu ) สื่อโซเชียลใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของแดนหมีขาว
"หลังจากดูละครเกาหลีแล้ว ละครจีนดูยิ่งใหญ่และน่าตื่นเต้นกว่า” ผู้ชมอีกคนหนึ่งกล่าว
"ภาพสวยงาม ฉากอลังการ เต็มไปด้วยแอ็กชั่นและความรัก" คอซีรีส์จีนอีกคนให้ความเห็น
นอกจากมหากาพย์ประวัติศาสตร์ และการผจญภัยแฟนตาซีแล้ว ซีรีส์จีนยังมีแนวเรื่องอื่น ๆ อีกหลากหลาย รวมถึงแนวโรแมนติกเบาๆ สมัยใหม่
หลายคนชื่นชอบรูปแบบซีรีส์จีนตรงที่มีระยะเวลานำเสนอนานกว่า "มันดึงดูดให้คุณติดตามได้นานหลายเดือน คุณอาจดูแบบสบายๆ หรือตั้งใจดูอย่างเต็มที่ก็ได้"
จำนวนตอนที่มากกว่าทำให้ตัวละครและเนื้อเรื่องพัฒนาได้อย่างเต็มที่ แตกต่างจากซีรีส์ตะวันตกหลายเรื่อง ซึ่งดำเนินเรื่องอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้เองได้สร้างชุมชนการพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อเรื่อง แชร์คลิป และแนะนำชื่อเรื่องใหม่ๆ กันอย่างคึกคักบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของรัสเซีย
หัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการเข้าถึงซีรีส์จีนได้ง่ายขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์และโทรทัศน์ของจีนตั้งข้อสังเกตว่า การนำเครื่องมือต่างๆ เช่น AI มาใช้อย่างแพร่หลายได้เร่งประสิทธิภาพของละครจีนในการเข้าถึงผู้ชมต่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่การปรับบทและการผลิต Visual Effects (เทคนิคพิเศษทางภาพ) ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ไปจนถึงขั้นตอนการสร้างคำบรรยายและการเผยแพร่ไปทั่วโลกที่คล่องตัวขึ้น
สำหรับชาวรัสเซียจำนวนมาก ซีรีส์เหล่านี้เป็นมากกว่าความบันเทิง มันทำหน้าที่เปรียบเสมือนหน้าต่างอันน่าดึงดูดใจ ทำให้มองเห็นประเทศจีนยุคใหม่ จุดประกายความอยากรู้อยากเห็น และเสริมสร้างความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันระหว่างประชาชนสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
ที่มา : โกลบอลไทมส์