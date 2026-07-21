หลี่เฉียงพบปะหารืออนุทิน เห็นพ้องยกระดับความร่วมมือจีน-ไทย

วันจันทร์ (20 ก.ค.) หลี่เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ซึ่งพบปะหารือกับอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไทย ณ กรุงปักกิ่งของจีน ระบุว่าจีนและไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้ชิดที่มีประวัติศาสตร์การแลกเปลี่ยนฉันมิตรอย่างยาวนาน และทั้งสองฝ่ายได้เดินหน้าสร้างประชาคมจีน-ไทยที่มีอนาคตร่วมกันอย่างลึกซึ้งและมั่นคงยิ่งขึ้น พร้อมเปิดกว้างโอกาสมากขึ้นสำหรับความร่วมมือทวิภาคี ภายใต้การชี้นำเชิงยุทธศาสตร์ของผู้นำทั้งสองประเทศ
หลี่กล่าวว่าจีนยินดีสานต่อมิตรภาพที่มีมายาวนานกับไทย เสริมแกร่งความไว้วางใจทางการเมือง เสริมสร้างการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในหลายด้านให้ก้าวไปสู่ระดับใหม่ และยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศ
หลี่ระบุว่าจีนพร้อมเสริมสร้างความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนากับไทย มุ่งแสวงหาความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางที่มีคุณภาพสูง รักษาระดับการเติบโตที่ดีของการค้าทวิภาคี ขยายความร่วมมือในสาขาเกิดใหม่ และทำงานเพื่อส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน โดยหวังว่าไทยจะจัดเตรียมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีแก่บริษัทจีน และทั้งสองฝ่ายควรเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น
อนุทิน ซึ่งเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรก กล่าวว่าการพบปะกันระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศเมื่อปี 2025 ได้สร้างแรงผลักดันใหม่ให้กับความสัมพันธ์ทวิภาคี และไทยยินดีที่จะรักษาการแลกเปลี่ยนระดับสูงอย่างใกล้ชิดกับจีน ใช้กลไกการเจรจาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมความร่วมมือหลากหลายด้าน และมุ่งมั่นทำงานเพื่อบรรลุผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นในความเป็นหุ้นส่วนทวิภาคี
ขณะเดียวกัน อนุทินกล่าวว่าไทยยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวอย่างแน่วแน่ และจะไม่สนับสนุนการกระทำใดก็ตามที่เป็นการสนับสนุน "เอกราชไต้หวัน" โดยไทยจะยกระดับปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดน และสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการชาวจีน พร้อมเสริมว่าไทยสนับสนุนแผนริเริ่มระดับโลก 4 ประการที่จีนเสนอ และพร้อมที่จะเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงานกับจีนในเวทีพหุภาคี
ภายหลังการหารือ ผู้นำทั้งสองได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามเอกสารความร่วมมือหลายด้าน ซึ่งรวมถึงการค้า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) การบินและอวกาศ และสื่อมวลชน
ที่มา สำนักข่าวซินหัว