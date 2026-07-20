"อนุทิน" หารือผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติจีน ย้ำความร่วมมือไทย-จีน พร้อมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชน ณ กรุงปักกิ่ง

อนุทินหารือผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติจีน ย้ำความร่วมมือไทย-จีน พร้อมวางพวงมาลาอนุสาวรีย์วีรชน ณ กรุงปักกิ่ง
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้เข้าพบหารือกับนายจ้าว เล่อจี้ ประธานคณะกรรมการถาวรประจำสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในหลายมิติ
นายจ้าว เล่อจี้ กล่าวว่า จีนพร้อมทำงานร่วมกับไทยเพื่อผลักดันฉันทามติสำคัญที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องร่วมกัน โดยจะเสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมือง ขยายความร่วมมือเชิงปฏิบัติ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งยินดีต้อนรับรัฐสภาไทยเข้าร่วมโครงการสัมมนาสมาชิกรัฐสภาอาเซียน ซึ่งจีนจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น
ด้านนายอนุทินยืนยันว่า ไทยยึดมั่นในหลักการจีนเดียว และพร้อมส่งเสริมความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกับจีนในทุกด้าน รวมถึงการเพิ่มพูนการแลกเปลี่ยนระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อผลักดันความสัมพันธ์ไทย-จีนให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ในโอกาสเดียวกัน นายอนุทินยังได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์วีรชน บริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมิน ใจกลางกรุงปักกิ่ง เพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงวีรชนผู้เสียสละเพื่อประเทศจีน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกำหนดการสำคัญของการเยือนจีนในครั้งนี้
ที่มา/ภาพ สำนักข่าวซินหัว