ยอดดาวน์โหลดโมเดล AI ใช้ฟรีของจีนทะลุหนึ่งหมื่นล้านครั้งทั่วโลก

ประเทศจีนมีการพัฒนาและประสบความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการสร้างวงจร ซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างภาคเทคโนโลยี การให้บริการและอุตสาหกรรมการผลิต อันเป็นผลมาจากการเปิดโอกาสให้โครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทในการชี้นำอย่างเต็มที่
นายหวัง เหว่ยหมิง เจ้าหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ(MIIT) แถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ ( 20 ก.ค. ) ว่า นับตั้งแต่ต้นปี 2569 ศักยภาพด้านนวัตกรรมของจีนยังคงแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเข้าถึงและใช้งานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ( AI ) ในธุรกิจและองค์กรขนาดใหญ่และขนาดกลางที่สำคัญของประเทศเกิน 30 % ขณะที่ยอดดาวน์โหลดสะสมทั่วโลกของโมเดล AI แบบโอเพนซอร์สของจีนทะลุหนึ่งหมื่นล้านครั้งแล้ว
นอกจากนั้น เพื่อเร่งให้วงจร "เทคโนโลยี-บริการ-อุตสาหกรรม" มีความสมบูรณ์ จีนได้เปิดตัวแพลตฟอร์มทดสอบนำร่องที่สำคัญชุดที่สองจำนวน 111 แพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นการจำลองโครงสร้างพื้นฐานหรือสภาพแวดล้อมในระดับอุตสาหกรรม และให้การรับรองศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ซึ่งผ่านการรับรองและประเมินคุณภาพในระดับสูงจำนวน 14 แห่ง และในระดับมาตรฐาน จำนวน 402 แห่ง ศูนย์บ่มเพาะเหล่านี้มีหน้าที่หลักในการสนับสนุนวิสาหกิจไฮเทคให้เติบโตอย่างรวดเร็ว
นายหวังระบุว่า ด้วยการให้ความสำคัญกับบทบาทนำของโครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ จึงเกิดความพยายามในการสร้างความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีหลัก ซึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ ต้นแบบคอมพิวเตอร์ควอนตัม "จิ่วจาง 4.0" ได้สร้างสถิติโลกใหม่ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควอนตัมเชิงแสง และอุปกรณ์ทางการแพทย์เชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์แบบสอดใส่เครื่องแรกของโลกได้รับการอนุมัติให้ใช้งานเชิงพาณิชย์แล้ว
สำหรับโครงสร้างอุตสาหกรรมยังคงได้รับการปรับปรุงและยกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยมีการออกมาตรฐานอุตสาหกรรมระดับชาติซึ่งบังคับใช้ใหม่ 114 รายการ และมาตรฐานอุตสาหกรรม 1,403 รายการ
ขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมเกิดใหม่และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตก็กำลังได้รับการส่งเสริมและขยายขนาด โดยการลงทุนในสาขาใหม่ที่กำลังเติบโต เช่น คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน รวมถึงการผลิตเครื่องบินและยานอวกาศ มีการเติบโตเป็นตัวเลขสองหลัก
ที่มา : โกลบอลไทมส์