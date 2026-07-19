นาทีชีวิต! แม่จมน้ำ ลูกชาย 8 ขวบดึงมือสุดแรง ช่วยชีวิตเอาไว้ได้ คำพูดหลังรอดทำเอาน้ำตาร่วง

ฮีโร่ของแม่! เมื่อไม่นานมานี้ หญิงแซ่สี่ว์ จากซิ่นหยาง มณฑลเหอหนาน แชร์ประสบการณ์เฉียดตายลงบนโซเชียล หลังเธอพาลูกไปเล่นน้ำที่แม่น้ำ แต่ตัวเธอกลับเสียหลักพลัดตกลงไปในน้ำ จนเกือบจมน้ำเสียชีวิต ทว่าโชคดีที่ได้ลูกชายวัย 8 ขวบช่วยเอาไว้
"ลูกชาย 8 ขวบช่วยชีวิตฉันไว้ ขอบคุณนะลูก แม่จะไม่มีวันลืมเลย" ข้อความของนางสี่ว์ที่โพสต์ลงโซเชียล
ตามรายงาน เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงปลายเดือนมิ.ย. โดยนางสี่ว์ได้พา "ถงถง" ลูกชายของเธอไปเล่นน้ำ ด้วยความเป็นห่วงลูก เลยพยายามที่จะไปเฝ้าดูอยู่ใกล้ๆ แม้เธอจะว่ายน้ำไม่เป็น แต่พอเห็นน้ำดูไม่ลึกเท่าไหร่ ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะอันตรายอะไร ทว่าเธอกลับเสียหลักลื่นล้ม ตกลงไปในน้ำ
เธอพยายามตะเกียกตะกาย ชูมือ ร้องขอความช่วยเหลือ และดิ้นรนเอาชีวิตรอดอย่างสุดกำลัง
“น้ำเข้าทั้งปากและหูของฉัน ฉันดิ้นรนสุดชีวิต รู้สึกเหมือนกำลังจะตายเลย” นางสี่ว์กล่าว พร้อมเสริมว่า ตอนเกิดเหตุมีเพียงเด็กไม่กี่คนที่เล่นน้ำอยู่บริเวณนั้น ขณะที่ผู้ใหญ่ทั้งหมดอยู่ห่างออกไปประมาณ 50 เมตร และกำลังก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์กันอยู่ มีเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ 2 คนที่อยู่บนฝั่ง พยายามคว้ามือซ้ายของเธอ เพื่อดึงขึ้นฝั่งแต่ก็ไม่สำเร็จ
โชคดีที่ลูกชายได้ยินเสียงร้องของเธอ เขาตะโกนออกมาว่า "แม่!" จากนั้นก็รีบตรงเข้ามาดึงเธอขึ้นจากน้ำทันที
"ตอนเห็นมือแม่โผล่เหนือน้ำ ผมกลัวมากว่าแม่จะจมน้ำตาย...ผมไม่ได้รู้สึกภูมิใจ (ที่สามารถช่วยชีวิตแม่เอาไว้ได้) ขอแค่แม่ยังมีชีวิตอยู่ ก็ดีที่สุดแล้ว ต่อไปนี้ผมจะไม่ไปเล่นในสถานที่ที่อันตรายอีกแล้ว" ลูกชายนางสี่ว์กล่าว
ด้านนางสี่ว์บอกว่า "ถ้าลูกชายของฉันดึงฉันขึ้นมาช้าไปเพียงไม่กี่วินาที เขาก็คงไม่มีแม่แล้ว ฉันรู้สึกขอบคุณลูกมากและจะไม่มีวันลืมเลย" เธอยอมรับว่า ประสบการณ์ดังกล่าว ทำให้เธอได้ตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตอย่างแท้จริง และจะระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยให้มากขึ้นในอนาคต
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยระบุว่า หากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าว พวกเขาแนะนำให้เด็กๆ ขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ หรือโทร.แจ้งตำรวจมากกว่าลงมือช่วยเหลือด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่โศกนาฏกรรม เพราะอาจเสียชีวิตทั้งสองฝ่าย
ที่มา : 河南女河中遇溺狂挣扎 8岁儿哭着扯母上岸救命：妈妈还在真好 (HK01)