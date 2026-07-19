“อนุทิน“ เยือนเฉิงตู ลุยตั้งสำนักงาน BOI แห่งใหม่

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน อย่างเป็นทางการ โดยมีคณะผู้แทนจากองค์กรธุรกิจชั้นนำของไทยกว่า 100 รายร่วมเดินทาง เพื่อกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองภูมิภาค ตลอดจนการเปิดป้ายจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครเฉิงตู อย่างเป็นทางการ
ในวันที่ 18 กรกฎาคม นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงาน "การประชุมสัมมนาการลงทุนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจจีน (เสฉวน) - ไทย ประจำปี 2569" โดยได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และสร้างสีสันในงานด้วยการกล่าวคำว่า "สู้ๆ" (เจียโหยว) เป็นภาษาจีน 4 ครั้งติดต่อกัน เพื่อส่งกำลังใจให้กับการขับเคลื่อนความร่วมมือของทั้งสองประเทศ
นอกจากนี้ นายอนุทินยังได้เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน (บีโอไอ) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นสะพานเชื่อมโยงให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันตกของจีนที่ต้องการขยายการลงทุนมายังประเทศไทย
ที่มากลุ่มสื่อจีน