“หนงฟู” น้ำดื่มขวดแดง สร้าง "ผู้ชายขายน้ำ" รวยที่สุดในจีน

MGR Online/มณีนาถ อ่อนพรรณา: น้ำดื่มขวดสีแดงที่ยี่ห้อ “หนงฟู” ที่เห็นได้บ่อยที่สุดทุกหนทุกแห่งทั่วเมืองจีน คือธุรกิจที่สร้างมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีน
“หนงฟู” 农夫 (แปลว่า เกษตรกร) แบรนด์น้ำดื่มอันดับหนึ่งในจีน ใช้น้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินธรรมชาติ ส่งตรงเข้าสู่โรงงานน้ำดื่มที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดที่สะอาดบริสุทธิ์ โดยไม่ได้แต่งเติมสารเคมีอื่นใด โดยทางบริษัทโปรโมทว่า "น้ำดื่มหนงฟูหวานเล็กน้อยตามธรรมชาติ"
โรงงานผลิตน้ำดื่มหนงฟูสปริง (农夫山泉) เมืองหลินจือ เขตปกครองตนเองทิเบต เริ่มต้นจากการค้นหา “แหล่งน้ำ” ที่มีคุณภาพและความมั่นคง โดยบริษัทใช้เวลานานถึง 10 ปีในการสำรวจและศึกษาน้ำใต้ดินในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2013 จนพบว่าแหล่งน้ำแห่งนี้มีความเสถียร ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ จึงตัดสินใจเลือกพื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งโรงงาน ก่อนเริ่มก่อสร้างอย่างเป็นทางการในปี 2023
ภายในโรงงาน มีการจัดแสดงข้อมูลการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ เพื่อสะท้อนแนวคิดการผลิตน้ำดื่มที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพตั้งแต่ต้นทาง โดยน้ำจากแหล่งธรรมชาติจะถูกส่งผ่านระบบท่อเข้าสู่โรงงานโดยตรง เพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อน และควบคุมมาตรฐานของน้ำในทุกขั้นตอน
โรงงานแห่งนี้ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีระบบป้องกันพื้นที่แหล่งน้ำ เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศโดยรอบ โดยเฉพาะการปกป้องแหล่งน้ำที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำบริเวณรอบพื้นที่แหล่งน้ำ มีการติดตั้งแนวรั้วเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตรเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงในพื้นที่ เช่น วัวหรือหมูเข้ามาส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการดูแลแหล่งน้ำต้นทางให้สะอาดและปลอดภัย
กระบวนการผลิตภายในโรงงานใช้ระบบสายการผลิตอัตโนมัติ ตั้งแต่การผลิตขวดพลาสติก, การบรรจุน้ำ ไปจนถึงการบรรจุหีบห่อ โดยเริ่มจากการนำวัสดุพลาสติกเข้าสู่เครื่องขึ้นรูปเป็นขวด ก่อนส่งต่อเข้าสู่กระบวนการเติมน้ำ ปิดฝา และเตรียมบรรจุภัณฑ์
โรงงานมีสายการผลิตหลายระบบ โดยสายการบรรจุน้ำหมายเลข 1 สามารถผลิตได้ประมาณ 40,000 ขวดต่อชั่วโมง หรือเฉลี่ยประมาณ 12 ขวดต่อวินาที แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบการผลิตอัตโนมัติขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีสายการผลิตหมายเลข 3 สำหรับผลิตน้ำดื่มขนาด 5 ลิตร รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทอื่น ๆ โดยโรงงานสามารถเดินเครื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมงเมื่อมีแผนการผลิต พร้อมจัดพนักงานเป็นกะเพื่อดูแลกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ โรงงานมีทั้งรูปแบบแพ็กกระดาษและแพ็กพลาสติก เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่หลากหลาย โดยหนึ่งแพ็กสามารถบรรจุได้ 24 ขวด ขณะที่ระบบการผลิตสามารถรองรับปริมาณสินค้าจำนวนมากต่อวัน
โรงงานยังมีสายการผลิตปลอดเชื้อ หรือAseptic Production Line ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญสำหรับการผลิตเครื่องดื่มรูปแบบใหม่ โดยสามารถควบคุมกระบวนการผลิตภายใต้สภาวะที่ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อน พร้อมมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น เครื่องดื่มชาที่ใช้วัตถุดิบจากใบชาของบริษัทเอง
นอกจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีแล้ว โรงงานยังให้ความสำคัญกับบุคลากร โดยจัดกิจกรรมและการเยี่ยมชมโรงงานเพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจในกระบวนการทำงาน และรู้สึกถึงความใส่ใจจากองค์กร
เบื้องหลังน้ำดื่มหนึ่งขวด จึงไม่ได้มีเพียงกระบวนการผลิตที่ทันสมัย แต่ยังประกอบด้วยการวางแผนระยะยาวในการค้นหาแหล่งน้ำ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้บริโภค
บริษัท หนงฟูสปริง ทำยอดขายรวม (รายได้) ล่าสุดในปี 2025 มากกว่า 52,500 ล้านหยวน (ประมาณ 250,000 ล้านบาท) ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ที่บริษัททำรายได้เกินกว่า 5 หมื่นล้านหยวนได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 22.5% โดยกลุ่มเครื่องดื่มชา เป็นดาวรุ่งดวงใหม่ที่สร้างรายได้มากที่สุดกว่า 21,600 ล้านหยวน ส่วนกลุ่มน้ำดื่มบรรจุขวด สร้างรายได้มากกว่า 18,700 หมื่นล้านหยวน
จงส่านส่าน (钟睒睒) ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทเครื่องดื่มหนงฟู เคยเป็นมหาเศรษฐีอันดับ 1 ของจีนต่อเนื่องหลายปี ด้วยมูลค่าทรัพย์สินมากกว่า 68,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่เมื่อปีที่แล้ว จะถูก จาง อี้หมิง ผู้ก่อตั้ง ByteDance เจ้าของแพลทฟอร์ม TikTok กวาดรายได้แซงขึ้นมา ด้วยความมั่งคั่งที่ 69,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ.