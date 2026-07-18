xs
xsm
sm
md
lg

“หนงฟู” น้ำดื่มขวดแดง สร้าง "ผู้ชายขายน้ำ" รวยที่สุดในจีน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



MGR Online/มณีนาถ อ่อนพรรณา: น้ำดื่มขวดสีแดงที่ยี่ห้อ “หนงฟู” ที่เห็นได้บ่อยที่สุดทุกหนทุกแห่งทั่วเมืองจีน คือธุรกิจที่สร้างมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจีน

“หนงฟู” 农夫 (แปลว่า เกษตรกร) แบรนด์น้ำดื่มอันดับหนึ่งในจีน ใช้น้ำจากแหล่งน้ำใต้ดินธรรมชาติ ส่งตรงเข้าสู่โรงงานน้ำดื่มที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย ผลิตน้ำดื่มบรรจุขวดที่สะอาดบริสุทธิ์ โดยไม่ได้แต่งเติมสารเคมีอื่นใด โดยทางบริษัทโปรโมทว่า "น้ำดื่มหนงฟูหวานเล็กน้อยตามธรรมชาติ"

โรงงานผลิตน้ำดื่มหนงฟูสปริง (农夫山泉) เมืองหลินจือ เขตปกครองตนเองทิเบต เริ่มต้นจากการค้นหา “แหล่งน้ำ” ที่มีคุณภาพและความมั่นคง โดยบริษัทใช้เวลานานถึง 10 ปีในการสำรวจและศึกษาน้ำใต้ดินในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2013 จนพบว่าแหล่งน้ำแห่งนี้มีความเสถียร ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ จึงตัดสินใจเลือกพื้นที่แห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งโรงงาน ก่อนเริ่มก่อสร้างอย่างเป็นทางการในปี 2023


ภายในโรงงาน มีการจัดแสดงข้อมูลการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ เพื่อสะท้อนแนวคิดการผลิตน้ำดื่มที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพตั้งแต่ต้นทาง โดยน้ำจากแหล่งธรรมชาติจะถูกส่งผ่านระบบท่อเข้าสู่โรงงานโดยตรง เพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อน และควบคุมมาตรฐานของน้ำในทุกขั้นตอน

โรงงานแห่งนี้ยังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีระบบป้องกันพื้นที่แหล่งน้ำ เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศโดยรอบ โดยเฉพาะการปกป้องแหล่งน้ำที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำบริเวณรอบพื้นที่แหล่งน้ำ มีการติดตั้งแนวรั้วเป็นระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตรเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงในพื้นที่ เช่น วัวหรือหมูเข้ามาส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการดูแลแหล่งน้ำต้นทางให้สะอาดและปลอดภัย

กระบวนการผลิตภายในโรงงานใช้ระบบสายการผลิตอัตโนมัติ ตั้งแต่การผลิตขวดพลาสติก, การบรรจุน้ำ ไปจนถึงการบรรจุหีบห่อ โดยเริ่มจากการนำวัสดุพลาสติกเข้าสู่เครื่องขึ้นรูปเป็นขวด ก่อนส่งต่อเข้าสู่กระบวนการเติมน้ำ ปิดฝา และเตรียมบรรจุภัณฑ์

โรงงานมีสายการผลิตหลายระบบ โดยสายการบรรจุน้ำหมายเลข 1 สามารถผลิตได้ประมาณ 40,000 ขวดต่อชั่วโมง หรือเฉลี่ยประมาณ 12 ขวดต่อวินาที แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบการผลิตอัตโนมัติขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีสายการผลิตหมายเลข 3 สำหรับผลิตน้ำดื่มขนาด 5 ลิตร รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มประเภทอื่น ๆ โดยโรงงานสามารถเดินเครื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมงเมื่อมีแผนการผลิต พร้อมจัดพนักงานเป็นกะเพื่อดูแลกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง




ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ โรงงานมีทั้งรูปแบบแพ็กกระดาษและแพ็กพลาสติก เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่หลากหลาย โดยหนึ่งแพ็กสามารถบรรจุได้ 24 ขวด ขณะที่ระบบการผลิตสามารถรองรับปริมาณสินค้าจำนวนมากต่อวัน

โรงงานยังมีสายการผลิตปลอดเชื้อ หรือAseptic Production Line ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสำคัญสำหรับการผลิตเครื่องดื่มรูปแบบใหม่ โดยสามารถควบคุมกระบวนการผลิตภายใต้สภาวะที่ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อน พร้อมมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น เครื่องดื่มชาที่ใช้วัตถุดิบจากใบชาของบริษัทเอง

นอกจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีแล้ว โรงงานยังให้ความสำคัญกับบุคลากร โดยจัดกิจกรรมและการเยี่ยมชมโรงงานเพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจในกระบวนการทำงาน และรู้สึกถึงความใส่ใจจากองค์กร

เบื้องหลังน้ำดื่มหนึ่งขวด จึงไม่ได้มีเพียงกระบวนการผลิตที่ทันสมัย แต่ยังประกอบด้วยการวางแผนระยะยาวในการค้นหาแหล่งน้ำ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพ ตั้งแต่ต้นทางจนถึงมือผู้บริโภค


บริษัท หนงฟูสปริง ทำยอดขายรวม (รายได้) ล่าสุดในปี 2025 มากกว่า 52,500 ล้านหยวน (ประมาณ 250,000 ล้านบาท) ซึ่งถือเป็นสถิติใหม่ที่บริษัททำรายได้เกินกว่า 5 หมื่นล้านหยวนได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 22.5% โดยกลุ่มเครื่องดื่มชา เป็นดาวรุ่งดวงใหม่ที่สร้างรายได้มากที่สุดกว่า 21,600 ล้านหยวน ส่วนกลุ่มน้ำดื่มบรรจุขวด สร้างรายได้มากกว่า 18,700 หมื่นล้านหยวน

จงส่านส่าน (钟睒睒) ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทเครื่องดื่มหนงฟู เคยเป็นมหาเศรษฐีอันดับ 1 ของจีนต่อเนื่องหลายปี ด้วยมูลค่าทรัพย์สินมากกว่า 68,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนที่เมื่อปีที่แล้ว จะถูก จาง อี้หมิง ผู้ก่อตั้ง ByteDance เจ้าของแพลทฟอร์ม TikTok กวาดรายได้แซงขึ้นมา ด้วยความมั่งคั่งที่ 69,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ.

“หนงฟู” น้ำดื่มขวดแดง สร้าง "ผู้ชายขายน้ำ" รวยที่สุดในจีน
“หนงฟู” น้ำดื่มขวดแดง สร้าง "ผู้ชายขายน้ำ" รวยที่สุดในจีน
“หนงฟู” น้ำดื่มขวดแดง สร้าง "ผู้ชายขายน้ำ" รวยที่สุดในจีน
“หนงฟู” น้ำดื่มขวดแดง สร้าง "ผู้ชายขายน้ำ" รวยที่สุดในจีน
“หนงฟู” น้ำดื่มขวดแดง สร้าง "ผู้ชายขายน้ำ" รวยที่สุดในจีน