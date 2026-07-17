เอาใจไปเลย! สนามบินจีนสุดใจดีรับเลี้ยงครอบครัวแมวจร สร้างบ้าน จัดโซนให้อยู่ พร้อมมอบตำแหน่ง "ทีมปราบหนู" ประจำสนามบิน

เรียกว่ากลายเป็นไวรัลและได้ใจชาวเน็ตเป็นอย่างมาก! สำหรับท่าอากาศยานนานาชาติหลานโจวจงชวน ในเมืองหลานโจว มณฑลกานซู่ ที่รับเลี้ยงครอบครัวแมวจร พร้อมจัดพื้นที่ไว้ให้อยู่อย่างสุขสบาย แถมผู้โดยสารยังสามารถแวะชม หรือถ่ายรูปเจ้าเหมียวทั้ง 3 ตัว ที่ตอนนี้กลายเป็น "ทีมปราบหนู" ประจำสนามบินไปแล้วได้อีกด้วย
โดยบ้านของเจ้าเหมียวอยู่ใกล้กับประตูขึ้นเครื่องหมายเลข 58 ภายในมีระบบระบายอากาศ เครื่องให้น้ำ ที่ใส่อาหาร ที่นอน คอนโดแมว และของเล่นต่างๆ
ทุกวันในช่วงเช้าตรู่ พนักงานสนามบินจะปล่อย "ซางเปียว" และ "ชุ่ยฮวา" พ่อแม่ของ "ชุ่ยกั๋ว" ลูกแมวที่เพิ่งเกิดเมื่อเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา ออกมาลาดตระเวนตามบริเวณต่างๆ เพื่อทำหน้าที่จับหนู ซึ่งทางสนามบินระบุว่า นับตั้งแต่มีพวกมันก็ไม่มีหนูอีกเลย สนามบินเลยไม่จำเป็นต้องฉีดสเปรย์ หรือพ่นยากำจัดหนูที่มีกลิ่นฉุนอีกต่อไป
ตามรายงาน เดิมทีซางเปียวและชุ่ยฮวาเป็นแมวจรจัดที่อาศัยอยู่บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ โดยหลังจากนักท่องเที่ยวโพสต์คลิปวิดีโอลงบนโซเชียล พวกมันก็กลายเป็นขวัญใจของชาวเน็ต
ทางสนามบินจึงตัดสินใจรับเลี้ยงพวกมันไว้ โดยหลังจากฉีดวัคซีน จัดการเรื่องปรสิตและทำหมันแล้ว ซางเปียวก็ได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านใหม่ในเม.ย. ขณะที่ชุ่ยฮวาและชุ่ยกั๋วเพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่ในเดือนที่แล้ว
ทั้งนี้ ทางสนามบินยังคอยอัปเดตชีวิตของเจ้าเหมียวทั้ง 3 ลงบนโซเชียลอยู่เป็นประจำอีกด้วย
คลิกชมคลิปในข่าว
蘭州機場竟然有個“捕鼠辦”
ที่มา : China airport wins hearts for building 'love-filled' shelter for stray cat family on-site (SCMP)