สึนามิ AI! มหาลัยจีนเตรียมยกเครื่อง "วิชาภาษาอังกฤษ" ปรับไปเป็นหลักสูตร "การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม" แทน

MGR Online - มหาวิทยาลัยในเซินเจิ้นเตรียมยกเลิกวิชาภาษาอังกฤษ ท่ามกลางความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการแปลภาษาแบบอัตโนมัติ โดยเตรียมแทนที่การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยหลักสูตรการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ด้วยเหตุผลที่ว่า "เครื่องมือแปลภาษา" ได้ทลาย "กำแพงทางภาษา" ลงแล้ว
มหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศจีนมีแผนที่จะทยอยยกเลิกชั้นเรียนภาษาอังกฤษแบบดั้งเดิม โดยอ้างอิงถึงความสามารถของระบบแปลภาษาด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่สามารถทลายกำแพงทางภาษาได้แบบทันทีทันใด ยกตัวอย่างเช่น ในวีดิโอที่โพสต์บนบัญชีโซเชียลมีเดียของมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์เจ้า เหว่ย (赵伟) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งเซินเจิ้น (Shenzhen University of Advanced Technology หรือ เซินเจิ้นหลี่กง ; 深圳理工大学) ประกาศว่า สถาบันจะยกเลิกหลักสูตรภาษาอังกฤษมาตรฐาน เพื่อเปลี่ยนไปเน้นหลักสูตรที่มุ่งเน้นทักษะด้านข้ามวัฒนธรรมแทน
หลักสูตรใหม่เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจทั้งวัฒนธรรมจีนและวัฒนธรรมตะวันตก เพื่อให้พวกเขาสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในต่างแดนได้อย่างมั่นใจ และสง่างาม
“หากคุณสมัครเข้าเรียนที่ Shenzhen University of Advanced Technology ในปี 2569 นี้ เราจะเริ่มดำเนินหลักสูตรทดลอง ซึ่งจะค่อย ๆ ทยอยยกเลิกวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย และแทนที่ด้วยหลักสูตรการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม” ศ.เจ้า กล่าว
เขาระบุด้วยว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเครื่องมือแปลภาษาแบบฉับพลัน (เรียลไทม์) ช่วยให้ผู้คนสามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะไม่รู้ภาษาของอีกฝ่ายเลยก็ตาม
“ทุกวันนี้ ผมไม่จำเป็นต้องเข้าใจภาษาอังกฤษเลยด้วยซ้ำ” ศ.เจ้า กล่าวและว่า “คุณสามารถพูดภาษาอังกฤษ และคำแปลจะส่งผ่านหูฟังของผมเป็นภาษาจีน ส่วนผมสามารถพูดภาษาจีน และหูฟังของคุณก็อาจจะได้รับเป็นภาษาสเปน การแปลแบบเรียลไทม์ ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพอย่างน่าทึ่งมาก”
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในเซินเจิ้นกล่าวด้วยว่า ทักษะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมต่างหากคือสิ่งสำคัญที่แท้จริง โดยเขาระบุว่า การเจรจาทางธุรกิจและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนั้น จำเป็นต้องมีคุณลักษณะที่ “AI ไม่สามารถสอนคุณได้” เช่น วิจารณญาณของมนุษย์ ความเห็นอกเห็นใจเห็นใจกัน และมารยาททางวัฒนธรรม
“เราจำเป็นต้องสอนทั้งวัฒนธรรมตะวันตก และตะวันออกแก่นักศึกษา ช่วยให้พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กับชาวต่างชาติได้อย่างเหมาะสมและสมเหตุสมผล เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างประสบความสำเร็จ” เขากล่าวเสริม
ที่มา : SCMP / 上海热线