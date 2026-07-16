หญิงจีนสงสัยทำไมค่าไฟพุ่ง! ช็อกจ่ายบิลแทนเพื่อนบ้านมานาน 17 ปี

แบบนี้ก็ได้เหรอ! หญิงแซ่อิน ซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองจี่หนาน มณฑลชานตง สังเกตเห็นว่าค่าไฟห้องใต้ดินของเธอสูงผิดปกติมา 2 เดือนแล้ว จึงทำการตรวจสอบ ก่อนพบความจริงอันน่าตกใจ...
โดยอินพบว่า มีการต่อสายไฟของบ้านเรือนใกล้เคียงกว่า 7 หลัง เข้ากับมิเตอร์ของเธอ ซึ่งหมายความว่า เธอถูกเรียกเก็บค่าไฟเกิน โดยจ่ายค่าไฟห้องเก็บของใต้ดินแทนเพื่อนบ้านมากว่า 17 ปี นับตั้งแต่ปี 2009 จนถึงปัจจุบัน
แม้โครงการและชุมชนที่เธออาศัยอยู่จะถูกออกแบบและพัฒนามาเป็นอย่างดี แต่ห้องเก็บของใต้ดินกลับมีปัญหาเรื่องการเดินสายไฟที่ไม่เรียบร้อยและผิดกฎหมาย แถมที่ผ่านมา ยังมีการปรับเปลี่ยนผู้ดูแลอยู่หลายครั้ง
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป การไฟฟ้าก็ได้ชี้แจงว่า ปัญหาดังกล่าวอยู่นอกเหนืออำนาจและไม่มีสิทธิ์แทรกแซง โดย 3 ฝ่ายที่ต้องรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาร่วมกัน คือ ผู้พัฒนาโครงการ นิติบุคคล และเจ้าของบ้าน อย่างไรก็ตาม ทางการไฟฟ้าได้ให้ความช่วยเหลือเจ้าของบ้าน ด้วยการประสานงานและติดต่อผู้พัฒนาโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตามรายงาน อินได้มีการติดต่อไปยังบริษัทผู้พัฒนาโครงการหลายต่อหลายครั้ง เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องสายไฟและหารือเกี่ยวกับค่าชดเชย ทว่าพนักงานของบริษัทผู้พัฒนาโครงการกลับเพียงขอข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ก่อนที่จะเงียบหายไป หลังสัญญาว่าจะหาทางแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิ้นใน 3 วัน
อินบอกว่า ทางบริษัทฯ เอาแต่ปัดความรับผิดชอบ โดยอ้างว่าไม่สามารถตามตัวคนงานก่อสร้างในปีนั้นได้และขอยืดเวลาออกไปเรื่อยๆ
ทั้งนี้ การรอคอยที่ไร้ความชัดเจน ทำให้อินรู้สึกสิ้นหวังเป็นอย่างมาก เธอหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการแก้ไขและจ่ายค่าชดเชยที่เหมาะสมให้ในเร็ววัน
ที่มา : 電費暴增查出驚人內幕！7戶鄰居竟偷接電表 她傻傻幫繳17年電費