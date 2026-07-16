จีนยอมไม่ได้ ! สหรัฐฯขึ้นภาษีนำเข้า 100 % เพราะไปซื้อพลังงานจากรัสเซีย

หลังจากกลุ่มวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ จากทั้งพรรครัฐบาลและฝ่ายค้านมีการเปิดเผยร่างกฎหมายคว่ำบาตรชาติผู้ซื้อพลังงานจากรัสเซียรายใหญ่ 5 อันดับแรก ซึ่งรวมถึงจีนด้วยเมื่อวันอังคาร (14 ก.ค.)
นักข่าวได้ซักถามเรื่องนี้กับนายหลิน เจี้ยน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนในระหว่างการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ที่กรุงปักกิ่งในวันรุ่งขึ้น
เขาตอบว่า จีนจะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทจีนอย่างเด็ดเดี่ยว พร้อมกับยืนยันว่า จีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียว ซึ่งไม่อยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศและไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
นายหลินยังเตือนให้ระวังว่า การใช้สองมาตรฐาน และการใช้วิธีบีบบังคับเช่นนี้ สุดท้ายแล้วจะส่งผลเสียย้อนเข้าตัวเอง
ร่างกฎหมายคว่ำบาตรผู้ซื้อพลังงานจากรัสเซียเป็นการพยายามหาทางตัดท่อน้ำเลี้ยงพญาหมีขาว โดยเตรียมบังคับใช้มาตรการลงโทษ 5 ชาติผู้นำเข้ารายใหญ่ด้วยการขึ้นภาษีนำเข้าในอัตราสูงถึง 100% โดยให้อำนาจรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เป็นผู้ตัดสินใจว่าจะจัดเก็บภาษีนำเข้ามากน้อยเท่าใด
อัตราสูงสุด 100% นี้ ถือว่าปรานีมากแล้ว หลังจากมีการแก้ไขร่างเดิม ซึ่งเสนอโดยนายลินด์เซย์ เกรแฮม วุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกันผู้ล่วงลับและนายริชาร์ด บลูเมนทัล วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต เมื่อเดือนเมษายน ปี 2568 โดยร่างเดิมเสนอให้ขึ้นภาษีน้ำเข้าสูงถึง 500 %
นายโจว หมี่ นักวิจัยอาวุโสประจำสถาบันส่งเสริมการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศของจีน (CAITEC) มองว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจฝ่ายบริหารสามารถตัดสินใจขึ้นภาษีได้ตามลำพังมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบตามมาได้ นอกจากนั้น ยังเป็นการมองข้ามลักษณะการค้าพลังงานในโลก ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาด
เขาชี้ว่า การจำกัดการซื้อขายพลังงาน ซึ่งดำเนินไปตามปกติของแต่ละประเทศนั้น นอกจากจะไม่ทำให้ความต้องการซื้อขายพลังงานหมดไปแล้ว ยังอาจกระตุ้นให้ตลาดต้องปรับตัว เพิ่มความผันผวนของราคา และสร้างแรงกดดันต่อผู้บริโภคและธุรกิจในสหรัฐฯ มากขึ้น ในท่ามกลางสถานการณ์ที่คนอเมริกันกำลังเผชิญกับต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นและมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้ออยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าจะมีการลงคะแนนเสียงรับรองร่างกฎหมายนี้เมื่อใด ขณะที่ทรัมป์ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
ที่มา : โกลบอลไทมส์