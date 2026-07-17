ไหหลำตั้งเป้าเลิกขาย &'รถใช้น้ำมัน&' ในปี 2030 เบนเข็มสู่ NEV เต็มกำลัง

แผนการสร้างเขตสาธิตอารยธรรมเชิงนิเวศระดับชาติ ปี 2026-2030 ของมณฑลไห่หนาน (ไหหลำ) ทางตอนใต้ของจีนระบุเป้าหมายยุติการจำหน่ายรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในปี 2030 โดยยานพาหนะที่เพิ่มใหม่และทดแทนคันเก่าทั้งหมดของการใช้งานส่วนบุคคล รวมถึงการบริการสาธารณะและการใช้งานเชิงพาณิชย์ในมณฑลไห่หนาน ต้องเป็นยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ยกเว้นยานพาหนะเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ
แผนการข้างต้นระบุว่าสัดส่วนยานยนต์พลังงานใหม่ในยานพาหนะทั้งหมดของมณฑลไห่หนานจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23.75 ในปี 2025 เป็นร้อยละ 45 ภายในปี 2030 และมณฑลไห่หนานจะปรับปรุงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ โดยรักษาอัตราส่วนยานพาหนะต่อเสาชาร์จให้ต่ำกว่า 2.5 ต่อ 1 ขณะเดียวกันมณฑลไห่หนานจะขยายพลังงานลมนอกชายฝั่ง บุกเบิกโครงการพลังงานลม-พลังงานแสงอาทิตย์เชิงบูรณาการ และสร้างโครงการสาธิตพลังงานแสงอาทิตย์นอกชายฝั่งจำนวนมาก เพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นด้วยพลังงานสะอาด
มณฑลไห่หนานเป็นภูมิภาคระดับมณฑลแห่งแรกของจีนที่ประกาศเป้าหมายยุติการจำหน่ายรถยนต์ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงภายในปี 2030 เมื่อปี 2018 ซึ่งแผนการข้างต้นตอกย้ำความพยายามบรรลุเป้าหมายดังกล่าวและจุดกระแสพูดคุยบนโลกออนไลน์ เนื่องจากยืนยันถึงความมุ่งมั่นของจีนในการลดคาร์บอนและส่งเสริมยานยนต์พลังงานใหม่ขณะชาติตะวันตกกลับลำนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น เมื่อปลายปี 2025 คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศแผนผ่อนปรนมาตรการห้ามจำหน่ายรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปคันใหม่ในปี 2035
สำนักอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของมณฑลไห่หนานระบุว่าอัตราการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ในท้องถิ่นสูงถึงร้อยละ 67.14 เมื่อนับถึงเดือนตุลาคม 2025 ซึ่งหมายความว่าสองในสามของยานพาหนะที่จดทะเบียนใหม่บนเกาะไห่หนานเป็นยานยนต์พลังงานใหม่ และช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มณฑลไห่หนานครองอันดับหนึ่งในจีนด้านอัตราการใช้ยานยนต์พลังงานใหม่ และอันดับสองในจีนด้านสัดส่วนของยานยนต์พลังงานใหม่ในการเป็นเจ้าของยานพาหนะทั้งหมด
นอกจากนั้นการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์พลังงานใหม่อย่างรวดเร็วได้รับการสนับสนุนจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานของมณฑลไห่หนาน โดยกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานใหม่ของมณฑลไห่หนาน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม คิดเป็นร้อยละ 50.1 ของกำลังการผลิตติดตั้งทั้งหมดในท้องถิ่น เมื่อนับถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2026
อนึ่ง จีนเปิดตัวเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDCs) ฉบับใหม่เมื่อเดือนกันยายน 2025 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นการลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของทั้งระบบเศรษฐกิจลงร้อยละ 7-10 จากระดับสูงสุด เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลในโครงสร้างการใช้พลังงานทั้งหมดให้มากกว่าร้อยละ 30 และขยายกำลังการผลิตติดตั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ให้มากกว่า 6 เท่าของระดับในปี 2020
(แฟ้มภาพซินหัว : เรือข้ามฟากบรรทุกยานยนต์พลังงานใหม่ที่ท่าเรือซิ่วอิงในเมืองไห่โข่ว มณฑลไห่หนานทางตอนใต้ของจีน วันที่ 26 ม.ค. 2025)