ภาพย้อนรำลึกโมเมนต์ 17 ปีที่แล้วของสองพ่อลูกกลายเป็นไวรัล! หลังลูกสาวช่วยสานฝันให้เป็นจริง ด้วยการคว้าใบปริญญาตรี-โท จากม.ชิงหัว

ในเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมานี้ "อู่หาน" หญิงสาวจากมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ซึ่งตอนเด็กๆ เคยถ่ายรูปคู่กับคุณพ่อหน้าประตูมหาวิทยาลัยชิงหัว ได้แชร์ภาพที่ถ่ายห่างกันถึง 17 ปี หลังเธอสามารถทำความฝันของตัวเองและพ่อให้เป็นจริง ด้วยการคว้าใบปริญญาตรีและปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยที่พ่ออยากเรียนมาตลอดทั้งชีวิต
ตามรายงาน หลังจากพลาดโอกาสเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยชิงหัว พ่อของอู่หานก็ได้เข้าเรียนภาควิชาจิตรกรรมจีน ที่สถาบันศิลปะแห่งกวางโจว (Guangzhou Academy of Fine Arts)
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาเขารู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถทำตามความฝันได้ โดยในปี 2009 ระหว่างเดินทางไปปักกิ่ง เขาได้แวะถ่ายรูปที่หน้าประตูมหาวิทยาลัยชิงหัว คู่กับอู่หานซึ่งขณะนั้นอายุเพียง 9 ขวบ
ทว่าใครจะไปคิดว่าหลายปีต่อมา พวกเขาจะได้กลับมาที่สถานที่แห่งนี้อีกครั้ง พร้อมกับความภาคภูมิใจ
โดยเส้นทางการเข้ามหาวิทยาลัยชิงหัวของอู่หานไม่ได้ราบรื่นเลยสักนิด เพราะถึงผู้เป็นพ่อจะสอนวาดรูปให้ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นอนุบาล แต่นั้นก็เป็นเพียงงานอดิเรกเท่านั้น แถมอู่หานยังเลือกเรียนสายวิทย์มาตลอด เพิ่งจะมาเปลี่ยนใจอยากเรียนด้านศิลปะแบบคุณพ่อ ก็ตอนใกล้สอบเข้ามหาวิทยาลัย
แน่นอนว่า การเปลี่ยนสายกะทันหัน ส่งผลให้อู่หานพบกับความผิดหวัง หลังผลสอบเกาเข่า (Gaokao) หรือผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติของจีน ไม่เป็นไปตามที่คิด จนไม่สามารถใช้ยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่หวังไว้ได้
แต่เธอก็ไม่หมดหวัง มุ่งมั่น ทุ่มเทจนปีต่อมาก็สามารถเข้าเรียนที่ Academy of Arts and Design ของมหาวิทยาลัยชิงหัว ได้สำเร็จ ซึ่งปีนั้นทางคณะรับนักเรียนจากมณฑลกวางตุ้งเพียง 13 คนเท่านั้น
นอกจากนี้ ระหว่างเรียนปริญญาตรียังไม่ทันจบ เธอก็ได้รับข้อเสนอให้เรียนต่อปริญญาโท และสามารถเล่าเรียนจนจบ โดยในวันรับปริญญา อู่หานได้ขอให้พ่อถ่ายรูปและโพสต์ท่าเหมือนกับที่เคยถ่ายด้วยกันในวันวาน เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ
เธอบอกว่า 2 ภาพนี้ทำให้เธอรู้สึกว่า “โชคชะตาจะนำพาให้เราไปยังที่ที่เราปรารถนา”
ด้านผู้เป็นพ่อเผยว่า เมื่อ 17 ปีก่อน เขารู้สึกว่าลูกสาวของเขาตัวเบามาก “ปรากฏว่าลูกสาวของผมโตขึ้น ส่วนผมแก่ลง” ผมหวังว่าลูกจะประสบความสำเร็จในทางที่เลือกเดิน และไม่แน่ว่าสักวันหนึ่ง หลานๆ ของผมก็อาจจะได้เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยชิงหัวก็เป็นได้
ทั้งนี้ ภายหลังภาพถ่ายของพวกเขามียอดไลก์มากกว่า 1 ล้านไลก์ โดยชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น “สายตาของคุณพ่อดูแน่วแน่มาก ตอนนี้เขาแทบจะอุ้มลูกสาวไม่ไหวแล้วด้วยซ้ำ แต่ความรักก็ทำให้เขาไม่หวั่นเกรงต่อสิ่งใด” และ “นี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้ฉันไม่ได้เรียนที่ม.ชิงหัว พ่อของฉันไม่เคยพาฉันไปถ่ายรูปที่หน้าประตูเลย!”
คลิกชมคลิปในข่าว
17-Year Journey at Tsinghua: Daughter Recreates Childhood Photo with Her Father
ที่มา : China woman graduates from Tsinghua University 17 years after childhood photo there with dad (SCMP)