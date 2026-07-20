คลิกคลิป : คลื่นความร้อนปกคลุมเมืองอุรุมชี ประเทศจีน

สัปดาห์นี้อุณหภูมิในเมืองอุรุมชี เมืองเอกของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน พุ่งสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส ซึ่งทางการท้องถิ่นได้เร่งดำเนินมาตรการรับมือสภาวะอากาศร้อน เพื่อให้การดำรงชีวิตของประชาชนในเมืองเป็นไปตามปกติและปลอดภัย
ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนจัด พื้นที่ต่างๆ ในเมืองได้นำเครื่องพ่นละอองน้ำและรถบรรทุกฉีดน้ำออกปฏิบัติงานให้ครอบคลุมทั่วทั้งเมือง
เครื่องพ่นละอองน้ำจะพ่นน้ำเป็นละอองฝอยที่ระเหยอย่างรวดเร็ว ได้ช่วยดูดซับความร้อนจากอากาศ ลดอุณหภูมิโดยรอบ และเพิ่มความชื้น ขณะที่รถบรรทุกฉีดน้ำจะพ่นน้ำลงบนพื้นผิวถนนโดยตรง ก็เพื่อลดอุณหภูมิและป้องกันไม่ให้พื้นผิวถนนอ่อนตัวยุบจากความร้อน
นอกจากนี้ ภายในเมืองยังมีการจัดตั้งจุดพักสำหรับผู้ปฏิบัติงานกลางแจ้ง เพื่อให้สามารถพักคลายร้อนได้ โดยมีการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอุปกรณ์ป้องกันโรคลมแดด เช่น ซุปถั่วเขียว แตงโม และยาสมุนไพร เพื่อช่วยดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงาน
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นคาดการณ์ว่า คลื่นความร้อนที่ปกคลุมเมืองอุรุมชีจะสิ้นสุดลงภายในสัปดาห์นี้
ที่มา : China Media Group