คลิกคลิป : พระราชวังโปตาลาในทิเบตได้รับการทาสีใหม่ตามธรรมเนียมโบราณที่สืบทอดมากว่า 300 ปี

เดือน 9 ของทุกปีตามปฏิทินทิเบต พระราชวังโปตาลาจะได้รับการทาสีใหม่ โดยใช้สูตรสีโบราณที่สืบทอดมาหลายศตวรรษ ซึ่งมีส่วนผสมของนม น้ำผึ้ง และหญ้าฝรั่น
ตามตำนานเล่าว่า ในวันที่ 22 เดือน 9 ตามปฏิทินทิเบต เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมายังโลกมนุษย์ และจะประทับอยู่ในบ้านที่ได้รับการทาสีใหม่อย่างสะอาดงดงาม
ดังนั้น ทุกปีในช่วง 3 สัปดาห์ก่อนถึง “วันพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์” ชาวทิเบตและอาสาสมัครหลายร้อยคนจะเดินทางมายังพระราชวังโปตาลาพร้อมชามและสีปูนขาว เพื่อร่วมสืบสานประเพณีที่มีมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17 นั่นคือการทาสีผนังด้านนอกของพระราชวังให้สดใหม่ เพื่อเตรียมต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระพุทธเจ้า
พระราชวังโปตาลาสร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 7 เป็นสถาปัตยกรรมทิเบตดั้งเดิมที่ผสมผสานโครงสร้างดิน หิน และไม้ ภายในมีห้องมากกว่า 1,200 ห้อง และได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่พระราชวังที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในกลุ่มอาคารพระราชวังที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างสมบูรณ์ที่สุด โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกเมื่อปีค.ศ. 1994
พระราชวังแห่งนี้ ตั้งตระหง่านอยู่บนเขามาร์โปรี (Mount Marpori) ซึ่งมีความหมายในภาษาทิเบตว่า “เนินเขาแดง” ใจกลางนครลาซา เริ่มก่อสร้างเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 7 ในสมัยของพระเจ้าซงต์เซน กัมโป กษัตริย์ทิเบต ก่อนจะได้รับการขยายเพิ่มเติมครั้งใหญ่ในคริสต์ศตวรรษที่ 17 โดยองค์ทะไลลามะที่ 5
ที่มา : China Media Group