คลิกคลิป : บริษัทชิปหน่วยความจำจีนเร่งเพิ่มกำลังผลิต รับความต้องการพุ่งจากกระแส AI

ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำของจีนกำลังเร่งขยายกำลังการผลิตรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี AI คนในอุตสาหกรรมระบุว่า อุตสาหกรรมชิปหน่วยความจำกำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้นอย่างโดดเด่น ขณะที่ตลาดชิปหน่วยความจำทั่วโลกมีความต้องการสูงขึ้นอย่างมาก
แม้ราคาชิปหน่วยความจำทั่วโลกจะปรับตัวสูงขึ้น แต่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าแรงผลักดันสำคัญของการปรับขึ้นราคาในรอบนี้มาจาก “ปรากฏการณ์ดูดซับกำลังการผลิต” จากชิป AI ซึ่งเข้ามาแย่งกำลังการผลิตของชิปหน่วยความจำแบบเดิม
Xin Yi ผู้จัดการฝ่ายวิจัย IDC China ระบุว่า สายการผลิตจำนวนมากถูกปรับเปลี่ยนไปผลิตชิป AI ที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ทำให้เหลือผู้ผลิตชิปเพียงไม่กี่รายที่ยังผลิตชิปหน่วยความจำแบบเดิม ขณะเดียวกัน ผู้ให้บริการคลาวด์ต่างกังวลว่าอุปทานอาจสะดุด จึงเร่งกักตุนสินค้าและล็อกคำสั่งซื้อล่วงหน้า เกิดเป็นภาวะซื้อด้วยความตื่นตระหนก ซึ่งยิ่งทำให้ช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานขยายตัวมากขึ้น
บริษัทจัดเก็บข้อมูลของจีนหลายแห่งจึงเร่งขยายกำลังการผลิต เพื่อรองรับคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Biwin Storage Technology บริษัทเทคโนโลยีในเมืองเซินเจิ้น เพิ่มกำลังการผลิตโมดูลหน่วยความจำระดับองค์กร รวมถึงสายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา
He Han ผู้จัดการทั่วไป Biwin Storage Technology กล่าวว่า ขณะนี้สายการผลิตเดินเครื่องใกล้เต็มกำลังแล้ว และกำลังขยายการผลิตไปยังกลุ่มสินค้าที่มีความต้องการสูง โดยเฉพาะระบบจัดเก็บข้อมูลระดับองค์กรที่ใช้ในดาตาเซ็นเตอร์
ภาวะขาดแคลนนี้ยังส่งผลให้ราคาหุ้นของผู้ผลิตชิปหน่วยความจำปรับตัวสูงขึ้น ทำให้บริษัทชั้นนำอย่างซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ (Samsung Electronics) เอสเค ไฮนิกซ์ (SK Hynix) และไมครอน (Micron) มีมูลค่าทะลุระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่า การปรับขึ้นราคาชิปหน่วยความจำรอบนี้ไม่ใช่เพียงวัฏจักรราคาขาขึ้นตามปกติ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างระยะยาวที่ถูกขับเคลื่อนโดย AI โดยวัฏจักรขาขึ้นนี้อาจดำเนินต่อไปถึงปี 2028
ที่มา : China Media Group