คลิกคลิป : ยุโรปเผชิญคลื่นความร้อน ดันการส่งออกผลิตภัณฑ์ทำความเย็นจากจีนเพิ่มขึ้น

ขณะที่หลายประเทศในยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนและอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์ ทำให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ทำความเย็นจากมณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เครื่องทำไอศกรีมไปจนถึงเครื่องปรับอากาศแบบพกพา
เจ้าหน้าที่ศุลกากรเมืองหยูเหยาเปิดเผยว่า ในช่วงเดือนม.ค.-พ.ค.ของปีนี้ เมืองหนิงโป มณฑลเจ้อเจียง ส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับทำความเย็นกว่า 57 ล้านชิ้น รวมถึงพัดลมและเครื่องปรับอากาศ เพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นมูลค่ารวม 8,290 ล้านหยวน (ประมาณ 1,220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
ที่โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแห่งหนึ่งในเมืองหนิงโป เครื่องทำไอศกรีมล็อตใหม่ได้ถูกบรรจุและเตรียมส่งออกไปยังตลาดยุโรปแล้ว
ผู้จัดการบริษัทเปิดเผยว่า เครื่องทำไอศกรีมรุ่นใหม่นี้ ใช้เวลาทำไอศกรีมน้อยกว่ารุ่นก่อนถึง 90% และช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างมาก ซึ่งกลายเป็นจุดเด่นสำคัญในตลาดยุโรปที่มีต้นทุนค่าไฟฟ้าสูง นับตั้งแต่เปิดตัว ผลิตภัณฑ์รุ่นดังกล่าวมียอดจำหน่ายในตลาดยุโรปแล้วมากกว่า 20,000 เครื่อง
ที่มา : China Media Group