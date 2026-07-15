คลิกคลิป : เปิดตัวเรือขนส่งรถยนต์ลำที่ 3 ของจีน บรรทุกได้กว่าหมื่นคัน พร้อมระบบอัจฉริยะยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. จีนได้ส่งมอบเรือบรรทุกรถยนต์ขนาดใหญ่พิเศษลำที่ 3 ซึ่งสามารถบรรทุกได้มากถึง 10,800 CEU (Car Equivalent Unit) เทียบเท่ารถยนต์มาตรฐาน 10,800 คัน ณ เมืองกว่างโจว มณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง)
เรือลำนี้ได้ติดตั้งระบบควบคุมอัจฉริยะที่ทันสมัยยิ่งขึ้น นับเป็นอีกก้าวสำคัญของจีนในการผลิตเรือบรรทุกรถยนต์ขนาดใหญ่พิเศษออกมาอย่างต่อเนื่องมาใช้ในระดับอุตสาหกรรม
เรือลำนี้สร้างโดยบริษัท กว่างโจว ชิปบิวดิ้ง อินเตอร์เนชันแนล (GSI) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของไชน่าเสตท ชิปบิวดิ้ง คอร์เปอร์เรชัน (CSSC) โดยเรือมีความยาว 230 เมตร กว้าง 40 เมตร และมีพื้นที่ดาดฟ้าสำหรับบรรทุกจอดรถยนต์ เทียบเท่ากับสนามฟุตบอลประมาณ 10 สนาม
เรือใช้ระบบขับเคลื่อนเชื้อเพลิงคู่ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และเชื้อเพลิงทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษสากลล่าสุด พร้อมทั้งได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน ความปลอดภัย และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เรือลำนี้ยังสามารถขนส่งรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน และรถบรรทุกขนาดใหญ่ โดยจะถูกส่งมอบให้เช่าแก่บริษัทโลจิสติกส์จากเกาหลีใต้ เพื่อนำไปดำเนินงานในเส้นทางขนส่งระหว่างประเทศต่อไป
ที่มา : China Media Group