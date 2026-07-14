บิ๊กอันดับ 4 แห่งแดนมังกรเยือนเกาหลีเหนือ เสริมสร้างพันธมิตรให้แข็งแกร่ง

หลังจากประธานาธิบดีสี จิ้นผิงผู้นำจีนไปเยือนเกาหลีเหนือเมื่อเดือนที่แล้วและนายกรัฐมนตรีปัก แทซองของเกาหลีเหนือเพิ่งเสร็จสิ้นการเยือนจีนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อร่วมการเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปีของสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือระหว่างจีน-เกาหลีเหนือ ซึ่งจัดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 ก.ค.นั้น
ล่าสุดสำนักข่าวซินหัวสื่อรัฐบาลจีนและสำนักข่าวกลางเกาหลี (KCNA) ของเกาหลีเหนือ ประกาศพร้อมกันเมื่อวันอังคาร ( 14 ก.ค. ) เกี่ยวกับการเยือนเกาหลีเหนือของนายหวัง หูหนิง เจ้าหน้าที่ระดับสูงอันดับที่ 4 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งปกครองประเทศ
ซินหัวรายงานว่า นายหวังจะนำคณะผู้แทนของพรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลจีนไปเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในระหว่างวันที่ 15-17 ก.ค.
นายหวังเป็นสมาชิกของคณะกรรมการประจำกรมการเมือง ซึ่งเป็นองค์กรมีอำนาจตัดสินใจสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์จีน นอกจากนี้เขายังเป็นประธานคณะกรรมการแห่งชาติของสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีน ซึ่งเป็นองค์กรให้คำปรึกษาทางการเมืองระดับสูงสุดอีกด้วย
การแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ถูกตีความว่าเป็นสัญญาณว่าเกาหลีเหนือและจีนกำลังฟื้นฟูพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์อย่างเต็มที่ ซึ่งอ่อนแอลงไปบ้างในช่วงหนึ่ง
นายหวังได้รับการยกย่องว่าเป็นนักยุทธศาสตร์ทางการเมืองคนสำคัญของผู้นำจีน ทำหน้าที่เป็น "มันสมอง" ให้กับผู้นำระดับสูงถึงสามรุ่น รวมถึงเจียง เจ๋อหมิน หู จินเทา และสี จิ้นผิง โดยมีการประเมินกันว่า คำขวัญและทฤษฎีทางการเมืองอย่าง "ความฝันของจีน" ( Chinese Dream) และ "การพัฒนาแบบจีน" ( Chinese-style modernization) ของสี จิ้นผิง ก็เป็นผลงานการออกแบบของนายหวังเช่นกัน
ทั้งนี้ ในการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีปัก แทซอง เขาได้พบกับสี จิ้นผิง, นายกรัฐมนตรี หลี่ เฉียง ซึ่งใหญ่อันดับที่ 2 ในพรรคคอมมิวนิสต์จีน นาย จ้าว เล่อจี ประธานคณะกรรมการประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ใหญ่อันดับที่ 3 และนายไฉ่ ฉี เลขาธิการสำนักเลขาธิการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ใหญ่อันดับที่ 5
“ท่ามกลางความร่วมมือทางทหารที่แข็งแกร่งขึ้นระหว่างสหรัฐฯ กับญี่ปุ่น จีนมุ่งมั่นที่จะสร้างรากฐานเชิงกลยุทธ์เพื่อต่อต้านพันธมิตรด้านความมั่นคงที่นำโดยสหรัฐฯ ในขณะที่การฟื้นฟูความสัมพันธ์กับจีนก็ถือเป็นความพยายามของเกาหลีเหนือในการเพิ่มทางเลือกทางการทูต” แหล่งข่าวทางการทูตในปักกิ่งระบุ
ที่มา : The Chosun Daily / SCMP