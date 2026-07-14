สอยร่วงเสือใหญ่คอรัปชัน! อดีตผู้นำโบลิตบูโรจีน ถูกขับออกจากพรรคฯ เผยมีเอี่ยวค้า “อำนาจ-กาม” สร้างก๊วน “โกงกินยกครัว”

หม่า ซิงรุ่ย อดีตผู้นำระดับสูงในคณะกรรมการกรมการเมือง (โปลิตบูโร) ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ถูกขับออกจากพรรคฯและปลดออกจากตำแหน่งทั้งหมด หลังจากมีการไต่สวนกรณีคอรัปชันของเขา สื่อจีนแฉหม่าเปิดทางให้กับ “คอรัปชันวงศาคณาญาติ” ก๊วนใหญ่ยักษ์ ทั้งมีเอี่ยวในธุรกรรม “อำนาจกับเซ็กซ์”
หม่า ซิงรุ่ย นับผู้นำคนที่สามในองค์กรทรงอำนาจการเมืองชั้นนำของจีน ที่ถูกกวาดล้างออกจากพรรคฯนับจากปี 2025
สำนักข่าวซินหัว รายงานวันนี้(14 ก.ค.) ว่าคณะกรรมาธิการตรวจสอบวินัยพรรคฯได้รับรองรายงานเรื่องการทุจริตคอรัปชันของหม่า ซิงรุ่ยในวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา
หม่า เป็นอดีตรองหัวหน้าของคณะทำงานระดับนำรับผิดชอบกิจการชนบท เขาถูกไต่สวนในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมาในกรณีต้องสงสัยว่าละเมิดวินัยพรรคฯอย่างร้ายแรง (คอรัปชัน)
ทีมไต่สวนได้พบว่าหม่าอยู่เบื้องหลังและมีเอี่ยวในเรื่องอื้อฉาวหลากหลายด้านด้วยกัน ทั้งกอบโกยผลประโยชน์ในการคัดสรรและแต่งตั้งกลุ่มเจ้าหน้าที่ และจัดการมอบหมายงานให้บุคคลต่างๆโดยไร้ความเหมาะสม
หม่า รับ “ของขวัญ” ในการช่วยญาติๆซื้ออสังหาริมทรัพย์ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด และมีเอี่ยวในการใช้อำนาจซื้อความสัมพันธ์ทางเพศ ขายอำนาจรับทรัพย์สินเงินทองเข้ากระเป๋าตัวเอง
นอกจากนี้ยังให้สมาชิกครอบครัวตัวเองอ้างอิทธิพลของเขาเพื่อกอบโกยผลประโยชน์มหาศาล พัวพันใน “คอรัปชันวงศาคณาญาติ” ขนานใหญ่ รับสินบนก้อนมหึมาทั้งอส้งหาฯกันเปรม
ทั้งนี้ในรายงานข่าวฯไม่ได้ระบุถึงมูลค่าของคอรัปชันรายนี้
การเปิดโปงกรณีคอรัปชันรายใหญ่ล่าสุดนี้ถือเป็นหลักหมายของการต่อสู้ขจัดรากเหง้าคอรัปชันเป็นเวลานับสิบๆปีของสี จิ้นผิง ทั้งในกลุ่มของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในพรรคฯ รัฐบาล และกองทัพ
อาทิ ในเดือนม.ค.ที่ผ่านมา จีนได้เปิดการไต่สวนคอรัปชันของกลุ่มนายทหารใหญ่ที่ทรงอิทธิพลคือ จาง โหย่วสยา และ เหอ เว่ยตง อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการทหาร
สำหรับ หม่า ซิงรุ่ย วัย 66 ปี ไต่เต้าในเส้นทางการเมือง จนกระทั่งทะยานสู่ตำแหน่งใหญ่หลายตำแหน่งและถูกจับตาในฐานะดาวรุ่งการเมืองตั้งแต่ปี 2013 หม่าเป็นผู้ว่ามณฑลกว่างตงทางภาคใต้ของจีนในปี 2017 และตำแหน่งล่าสุดของเขา (2021-2025) คือ เลขาธิการพรรคฯประจำเขตปกครองตัวเองอุยกูร์มณฑลซินเจียง
ที่มาข่าว สำนักข่าวซินหัว/รอยเตอร์