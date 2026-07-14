วันเดียวทะลุ 15 ล้านไลก์! อินฟลูฯ จีนทำคอนเทนต์นั่งแท็กซี่ 2,200 กม. จากฉงชิ่งไปเที่ยวทิเบต ปังจนคว้าเงินรางวัลหลักล้านจากภาครัฐ (มีคลิป)

ท่องเที่ยวพร้อมรับเงินล้าน! "หลี่เย่าเต๋อ" อินฟลูเอนเซอร์หนุ่ม ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 500,000 หยวน (ประมาณ 2.5 ล้านบาท) จากหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวของทิเบต หลังคลิปวิดีโอเที่ยวในเขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) ของเขากลายเป็นไวรัล ซึ่งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
ตามรายงาน เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่านมา หลี่ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่เขาเหมาแท็กซี่ ระยะทางกว่า 2,200 กิโลเมตร จากฉงชิ่งไปลาซา โดยคนขับแท็กซี่ 2 คน ช่วยกันขับรถพาหลี่ไปถึงจุดหมายใน 7 วัน
ตลอดการเดินทาง พวกเขาได้ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามและโด่งดังหลายแห่ง เช่น ทะเลสาบหรานอู ทะเลสาบน่ามู่ชั่ว แม้ระหว่างทางหลี่จะป่วยเป็นโรคแพ้ความสูง หรือโรคแพ้พื้นที่สูง (Altitude sickness) แต่สุดท้ายเขาก็ทำสำเร็จ
“ในที่สุดผมก็มาถึงลาซาแล้ว ผมอยากบอกกับตัวเองว่า ‘เจ๋งมาก! อย่าไปกังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร กล้าหาญเข้าไว้แล้วลงมือทำซะ’” หลี่กล่าวขณะอยู่ที่หน้าวังโปตาลา ซึ่งสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ หลี่หมดเงินไปทั้งสิ้นกว่า 10,000 หยวน (ประมาณ 50,000 บาท)
อย่างไรก็ดี คลิปวิดีโอของเขาได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลาม เรียกว่าแค่เพียงวันเดียวยอดไลก์ก็ทะลุ 15 ล้านไลก์ไปแล้ว ก่อนที่วันรุ่งขึ้น สำนักงานการท่องเที่ยวทิเบตจะโพสต์ข้อความชื่นชมคลิปวิดีโอของเขา ว่าเป็นผลงานที่ช่วยถ่ายทอดความงามและส่งเสริมการท่องเที่ยวของทิเบตได้เป็นอย่างดี
“คลิปนี้ตรงตามเงื่อนไขของเราที่กำหนดไว้ว่า คลิปวิดีโอที่ได้รับยอดไลก์มากกว่า 5 ล้านไลก์และกลายเป็นที่พูดถึงเหมือนกับบาร์บีคิวจือปั๋ว (ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2023 เมื่อนักท่องเที่ยวแห่กันมาที่เมืองจือปั๋วของมณฑลซานตง เพื่อลิ้มลองบาร์บีคิวแสนอร่อย หลังมีผู้โพสต์ภาพบาร์บีคิวจือปั๋ว แล้วแชร์ต่อๆ กัน จนกลายเป็นกระแส ดึงดูดให้ผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวที่จือปั๋วอย่างถล่มทลายตลอดทั้งปี) มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัล 500,000 หยวน...”
ด้านหลี่เผยความรู้สึกหลังได้รับรางวัลว่า “ผมตื่นเต้นกับรางวัลนี้สุดๆ ผมไม่เคยได้สัมผัสประสบการณ์แบบนี้มาก่อนเลย” พร้อมเสริมว่า เขาปิ๊งไอเดียที่จะนั่งแท็กซี่ไปทิเบต หลังเห็นประกาศของสำนักงานการท่องเที่ยวทิเบตในเดือนมิ.ย.
“ระหว่างการเดินทาง ผมหวังว่าจะได้ยอดไลก์ประมาณ 200,000-300,000 ไลก์ และตั้งเป้าว่าจะได้รับรางวัล 10,000 หยวน (ประมาณ 50,000 บาท) ผมไม่คิดเลยว่ามันจะดังจนเป็นไวรัลขนาดนี้!” หลี่กล่าวทั้งน้ำตา
ทั้งนี้ หลี่บอกว่าหลังจากได้รับเงินรางวัล เขาตั้งใจที่จะมอบเงินให้กับคนขับแท็กซี่ คนละ 10,000 หยวน และบริจาคส่วนที่เหลือให้กับองค์กรการกุศล
อนึ่ง มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 ก.ค. คลิปวิดีโอของหลี่มียอดไลค์ทะลุ 21.15 ล้านไลก์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ที่มา : Chinese man awarded US$73,500 for video featuring Tibet's beauty, garnering 21 million likes (SCMP)