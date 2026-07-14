"อนุทิน" เตรียมเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรก เข้าร่วมประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีประเทศไทย มีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 16 ถึง 20 กรกฎาคม 2569 ตามคำเชิญของนายหลี่ เฉียง นายกรัฐมนตรีจีน
นายอนุทินจะเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกและการประชุมระดับสูงว่าด้วยธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์โลก 2569 (2026 World Artificial Intelligence Conference and High-Level Conference on Global AI Governance) โดยเป็นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
กลุ่มสื่อจีนรายงานว่า นายอนุทินฯ มีชื่อจีนว่า "เฉิน ซีเหยา" มีเชื้อสายจีนกวางตุ้ง 100% โดยตระกูลฝั่งบิดาได้อพยพจากเมืองเจียงเหมิน มณฑลกวางตุ้ง มาตั้งรกรากในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2463 และได้ก่อตั้งบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทก่อสร้างรายใหญ่ของไทย
รายงานระบุว่า นายอนุทินฯ เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจีนว่า ตนเองเติบโตมาในครอบครัวไทยเชื้อสายจีนที่ยังคงใช้ภาษากวางตุ้งในการสื่อสารภายในบ้าน และมีความชื่นชมในความสำเร็จและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของจีนมาโดยตลอด นับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นายอนุทินได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับจีนหลายครั้ง และเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ "ไทย-จีน ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน" ที่ฝังรากลึกในสายเลือด
ในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ นายกรัฐมนตรีไทยเปิดเผยว่า ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะการสนับสนุนจากจีนในโครงการรถไฟความเร็วสูง นอกจากนี้ ไทยยังให้ความสำคัญกับการปราบปราบอาชญากรรมทางไซเบอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศเพื่อจับกุมและส่งตัวผู้กระทำความผิดกลับประเทศ พร้อมยืนยันว่าประเทศไทยจะไม่เป็นแหล่งกบดานของอาชญากรอย่างเด็ดขาด
ที่มา: จี๋มู่ซินเหวิน, สำนักข่าวซินหัว, สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวี และกระทรวงการต่างประเทศจีน