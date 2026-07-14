ครั้งแรกของโลก! นักวิทยาศาสตร์สหรัฐฯ ใช้หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์จีนผ่าตัดส่องกล้องในหมูได้สำเร็จ

คณะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานดิเอโก (UCSD) ประสบความสำเร็จในการใช้หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ (หุ่นยนต์เลียนแบบมนุษย์) ที่ผลิตโดยบริษัท ยูนิ ทรี โรโบติกส์ (Unitree Robotics) ของจีน ทำหน้าที่เป็นศัลยแพทย์หลักในการผ่าตัดส่องกล้องเพื่อตัดถุงน้ำดีในหมู (Laparoscopic Cholecystectomy) โดยมีศัลยแพทย์มนุษย์ 2 คนคอยควบคุมจากระยะไกล ซึ่งการผ่าตัดครั้งนี้ยังใช้หุ่นยนต์อีกตัวคอยทำหน้าที่สนับสนุนในการควบคุมกล้องเอนโดสโคปเพื่อตัดและดึงเนื้อเยื่อด้วย
หุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อเล่นว่า "เซอร์จี" (Surgie) ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์รุ่น ยูนิ ทรี จีวัน (Unitree G1) ซึ่งมีความสูงประมาณ 1.5 เมตร และมีน้ำหนักราว 27 กิโลกรัม ทีมวิจัยได้ดัดแปลงหุ่นยนต์โดยการออกแบบตัวปรับต่อ (Adaptor) ที่ช่วยให้มือของหุ่นยนต์สามารถจับเครื่องมือผ่าตัดชนิดเดียวกับที่ศัลยแพทย์มนุษย์ใช้ได้
จากรายงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ระบุว่า หุ่นยนต์ Unitree ที่ควบคุมจากระยะไกลนี้ สามารถทำงานได้แม่นยำเทียบเท่ากับหุ่นยนต์ผ่าตัดเฉพาะทางที่มีราคาแพงและมีขนาดใหญ่อย่างระบบผ่าตัดดา วินชี (Da Vinci Surgical System) แต่ข้อดีของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์คือสามารถใช้เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ออกแบบมาสำหรับมนุษย์ได้ทันที ซึ่งช่วยลดต้นทุนการผ่าตัดลงได้มาก
แม้การผ่าตัดจะสำเร็จด้วยดี แต่อุปสรรคสำคัญคือหุ่นยนต์ G1 ใช้เวลาในการผ่าตัดนานกว่ามนุษย์หรือระบบหุ่นยนต์ที่มีอยู่เดิม เนื่องจากต้องมีการปรับเทียบและเปลี่ยนตำแหน่งใหม่หลายครั้งระหว่างการผ่าตัด ทั้งยังไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่องเหมือนมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ดร. หลิว ช่างเล่ย (Dr. Liu Shanglei) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านศัลยศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์ UCSD ซึ่งเป็นผู้ควบคุมหุ่นยนต์และร่วมเขียนรายงานวิจัยกล่าวว่า ในปี 2540 การผ่าตัดส่องกล้องด้วยหุ่นยนต์ครั้งแรกของโลกต้องใช้เวลานานถึง 6 ชั่วโมง แต่ปัจจุบันหุ่นยนต์ G1 ใช้เวลาเพียง 30 นาทีเท่านั้น และในอนาคตหุ่นยนต์นี้จะสามารถนำไปใช้งานได้ง่ายในทุกพื้นที่ ตั้งแต่พื้นที่ชนบทห่างไกล สนามรบ หรือแม้กระทั่งในอวกาศ
ที่มา: SCMP