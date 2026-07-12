7 ปีที่ไม่ยอมแพ้! ฮีโร่ช่วยชีวิตเด็กจนกลายเป็นเจ้าชายนิทรา ฟื้นปาฏิหาริย์เพราะภรรยาเพียรกัดนิ้วเท้าทุกวัน

ปาฏิหาริย์แห่งรัก! "ซ่งเหม่ย" อดีตครูสอนศิลปะจากโรงเรียนอนุบาล ในมณฑลเหอหนาน วัย 45 ปี ช่วยสามีให้ฟื้นจากภาวะเจ้าชายนิทรา ด้วยการกัดนิ้วเท้าของเขาทุกวัน กลายเป็นเรื่องราวที่สร้างความประทับใจให้กับผู้คนอย่างล้นหลาม
ตามรายงาน "จ้าวจิ้นเฉียน" สามีของซ่ง เป็นช่างทากันซึม พวกเขามีลูกด้วยกัน 2 คน แม้จะไม่ได้ร่ำรวยแต่ทั้งสองก็เป็นคนใจกว้าง โดยเมื่อมีเวลาว่าง ซ่งจะสอนวาดภาพแบบฟรีๆ ให้กับเด็กที่มาจากครอบครัวยากจน ขณะที่จ้าวมักจะมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ไม่คาดคิดซึ่งเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาล ได้เกิดขึ้นในเดือนต.ค. 2019 เมื่อจ้าวพลัดตกลงมาจากความสูงประมาณ 6 เมตร ขณะปีนขึ้นไปช่วยเด็กอายุ 3 ขวบบนหลังคา
เขาใช้ร่างกายปกป้องเด็กน้อยเอาไว้จนปลอดภัย ทว่าตัวเองกลับได้รับบาดเจ็บสาหัส ศีรษะกระแทกพื้นจนสมองเสียหายอย่างหนัก ทั้งยังมีกระดูกหักหลายจุด แพทย์บอกว่าโอกาสที่จ้าวจะฟื้นขึ้นมานั้นน้อยมาก การที่เขารอดมาได้นี่ก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์แล้ว
ต่อมา ซ่งตัดสินใจลาออกจากงาน เพื่อทุ่มเทดูแลสามี เธอคอยเช็ดตัว นวด และพูดคุยกับเขาทุกวัน เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลของจ้าว ส่งผลให้เงินเก็บของครอบครัวหมดไปอย่างรวดเร็ว แต่ซ่งก็ไม่คิดยอมแพ้ เธออาศัยเงินจากการขายภาพวาดทางออนไลน์ มาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว
นอกจากนี้ พ่อของเด็กที่จ้าวช่วยเอาไว้ ได้มอบเงินจำนวน 45,000 หยวน (ประมาณ 225,000 บาท) มาให้เป็นค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย
ซ่งบอกว่าแพทย์แนะนำให้เธอคอยกระตุ้นบริเวณนิ้วมือและนิ้วเท้าของจ้าว เพื่อฟื้นฟูระบบประสาท มีอยู่วันหนึ่ง เธอเผลอกัดนิ้วเท้าของจ้าวและสังเกตเห็นว่า เขามีปฏิกิริยาตอบสนองเล็กน้อย จึงใช้ถุงใส่อาหารคลุมเท้าของเขาไว้ และคอยกัดนิ้วเท้าของเขานับแต่นั้นมา
ในปี 2024 จ้าวได้ลืมตาขึ้นมาอีกครั้ง แม้จะยังพูด หรือขยับตัวไม่ได้ แต่อาการที่ดูดีขึ้นเรื่อยๆ ก็เป็นกำลังใจและทำให้ซ่งมีความหวัง มีรายงานว่า ซ่งใช้เวลานอนไม่ถึง 4 ชั่วโมงมาหลายปีแล้ว
ทั้งนี้ ปัจจุบันจ้าวสามารถตอบสนองได้บ้าง โดยสามารถยกมือขึ้นได้ เข้าใจคำพูดและยืนโดยมีคนช่วยพยุงได้ชั่วครู่ ในวันที่ 30 มิ.ย.ที่ผ่านมา ขณะนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาล จ้าวก็ได้กระซิบบอกกับซ่งว่า “ซ่งเหม่ย ผมรักคุณ” ซึ่งทำให้เธอหัวเราะออกมาด้วยความดีใจ นอกจากนี้ คำๆ เดียวที่จ้าวสามารถเขียนได้ก็คือชื่อภรรยาของเขา
“ทุกคนบอกว่าหนทางข้างหน้านั้นยากลำบาก แต่การเป็นสามีภรรยากันก็ถูกกำหนดให้เผชิญกับความยากลำบากไปด้วยกัน...ฉันไม่รู้หรอกว่าวิธีรักษาที่ดีที่สุดคืออะไร แต่ฉันยินดีที่จะสู้ต่อไป” ข้อความบนโซเชียลมีเดียของซ่ง
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วโซเชียล โดยชาวเน็ตต่างชื่นชมในความอดทน มุ่งมั่นและทุ่มเทของซ่ง พร้อมคอมเมนต์ เช่น “จ้าวเป็นฮีโร่ที่ช่วยชีวิตคนเอาไว้ ส่วนซ่งก็เป็นฮีโร่หญิงที่สร้างปาฏิหาริย์” และ “ฉันชื่นชมในความรักที่เสียสละของซ่ง ขนาดคนเป็นลูก เวลาพ่อแม่ป่วย น้อยคนนักที่จะดูแลพ่อแม่ดีแบบนี้”
ที่มา : China husband says 'I love you' after wife wakes him from vegetative state by biting his toes (SCMP)