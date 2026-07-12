จีนเร่งรับมือพายุไต้ฝุ่น "บาหวี่" ฤทธิ์ยังไม่ลดหลังพัดขึ้นฝั่ง

สำนักข่าวเจียวฮุ่ยเตี่ยนรายงานว่า พายุไต้ฝุ่น "บาหวี่" (Bavi) ซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่ 9 ของปีนี้ แม้จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงหลังพัดขึ้นฝั่ง แต่อิทธิพลของวงหมุนและกลุ่มเมฆขนาดใหญ่ยังคงส่งผลให้เกิดลมกระโชกแรงและฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทางตะวันออกของจีน โดยมณฑลเจียงซูอยู่ในขอบข่ายที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งคาดว่าสถานการณ์ฝนตกหนักและลมกระโชกแรงจะลากยาวไปอีกหลายวัน ประชาชนจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
จากข้อมูลการตรวจวัดสภาพอากาศล่าสุดพบว่า หลังจากพัดขึ้นฝั่งตลอดทั้งคืน พายุไต้ฝุ่นบาหวี่ไม่ได้สลายตัวไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากได้รับแรงหนุนจากไอน้ำมรสุมที่หนาแน่น ส่งผลให้โครงสร้างวงหมุนของพายุยังคงสมบูรณ์ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางวงหมุนสูงสุดทางทิศเหนือและทิศใต้รวมกว่า 1,400 กิโลเมตรส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2569 เวลา 08.00 น. ศูนย์กลางของพายุไต้ฝุ่นบาหวี่ตั้งอยู่ในเขตฟู่หยาง เมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางอยู่ที่ระดับ 10 (28 เมตรต่อวินาที) คาดการณ์ว่าพายุจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 15 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พร้อมทั้งค่อยๆ อ่อนกำลังลง โดยในวันที่ 13 กรกฎาคม พายุจะเปลี่ยนทิศทางไปทางตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณตอนใต้ของมณฑลอันฮุย ก่อนจะเคลื่อนตัวผ่านคาบสมุทรซานตงในวันที่ 14 กรกฎาคม มุ่งหน้าสู่ทะเลเหลืองตอนเหนือ และค่อยๆ กลายสภาพเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนในที่สุด
พายุไต้ฝุ่นบาหวี่มีความแตกต่างจากพายุส่วนใหญ่ที่มักจะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วหลังขึ้นฝั่ง เนื่องจากโครงสร้างความร้อนภายในยังคงเสถียรและมีศักยภาพในการเคลื่อนตัวบนบกที่ยาวนาน จนได้รับการเปรียบเปรยว่าเป็น "รถฉีดน้ำขนาดยักษ์บนบก" คล้ายกับกรณีของพายุไต้ฝุ่น "ปี้ลี่ซือ" ในปี 2449 ดังนั้นการที่พายุพัดขึ้นฝั่งแล้วจึงไม่ได้หมายความว่าภัยพิบัติจะสิ้นสุดลง โดยมณฑลเจียงซูยังต้องเผชิญกับฝนตกหนักและกระแสลมแรงอีกเป็นเวลานาน
ผลกระทบจากตัวพายุโดยตรงและการพัดพาไอน้ำจากระยะไกล ทำให้เกิดพื้นที่ฝนตกหนักแบ่งเป็นสองโซนหลัก โดยในช่วงวันที่ 11 กรกฎาคม เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม เวลา 06.00 น. หลายพื้นที่ในมณฑลเจ้อเจียงและไต้หวันมีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยปริมาณน้ำฝนสะสมบางแห่งสูงถึง 250 ถึง 349 มิลลิเมตร ขณะที่มณฑลเจ้อเจียง เซี่ยงไฮ้ ซานตง และเหลียวหนิง เผชิญลมกระโชกแรงระดับ 10 ถึง 11 โดยเฉพาะทางตอนกลางและตะวันออกของเจ้อเจียงที่มีลมกระโชกแรงเฉพาะที่สูงถึงระดับ 14 ซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภัยพิบัติ
กรมอุตุนิยมวิทยาเน้นย้ำว่า ในวันที่ 13 กรกฎาคม ศูนย์กลางฝนตกหนักจะเคลื่อนตัวเข้าสู่มณฑลเจียงซู อันฮุย และซานตง ส่งผลให้ในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้ ทั่วทั้งมณฑลเจียงซูจะได้รับผลกระทบจากลมและฝนอย่างชัดเจน ฝนที่ตกจะครอบคลุมพื้นที่กว้างและมีความรุนแรงในช่วงเวลาสั้นๆ พร้อมมีลมกระโชกแรงจากพายุฝนฟ้าคะนอง ขอให้งดกิจกรรมกลางแจ้งและการสัญจรทางน้ำชั่วคราว และแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการออกจากเคหสถานหากไม่จำเป็น
ทั้งนี้ อิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาหวี่จะยังคงส่งผลกระทบต่อมณฑลเจียงซูอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 12 ถึง 14 กรกฎาคม โดยพื้นที่ตอนในและชายฝั่งทะเลจะมีลมแรงระดับ 7 ถึง 11 ส่วนช่วงเวลาที่ฝนตกหนาแน่นที่สุดจะอยู่ในช่วงคืนวันที่ 12 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม ซึ่งพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้และพื้นที่ทางเหนือของแม่น้ำแยงซีเกียงส่วนใหญ่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก
ที่มา: 交汇点新闻 (Jiaohuidian News)