"พายุไต้ฝุ่นบาหวี่" สร้างคำถาม การลงทุนระบบป้องกันน้ำท่วมของจีนคุ้มค่าหรือไม่?

ท่ามกลางการก่อตัวของไต้ฝุ่นบาหวี่ จีนกำลังเผชิญกับบททดสอบครั้งสำคัญว่า เม็ดเงินมหาศาลที่รัฐบาลทุ่มทุนไปกับระบบป้องกันน้ำท่วมจะประสบความสำเร็จหรือไม่
หม่า จุน ผู้ก่อตั้งสถาบันวิจัยสาธารณะและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นองค์กรวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมในกรุงปักกิ่ง เปิดเผยว่า รัฐบาลกลางได้เร่งเพิ่มงบประมาณเพื่อป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุมน้ำท่วมท่ามกลางสภาพอากาศที่แปรปรวนอย่างรุนแรง ข้อมูลจากกระทรวงการคลังระเบียบว่า งบประมาณที่รัฐบาลกลางโอนให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการชลประทาน เช่น เขื่อน ทำนบกั้นน้ำ และอ่างเก็บน้ำในปีนี้ อยู่ที่ 44.77 พันล้านหยวน (ประมาณ 2.23 แสนล้านบาท) ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว งบประมาณจำนวนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากอ่างเก็บน้ำและเขื่อนหลายสิบแห่งของจีนถูกสร้างขึ้นมานานกว่า 60 ปีแล้ว จึงจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมควบคู่ไปกับการสร้างเขื่อนแห่งใหม่
นอกจากนี้ รัฐบาลจีนยังได้จัดสรรงบประมาณพิเศษสำหรับการป้องกันน้ำท่วมในเขตเมือง โดยกรุงปักกิ่งได้เพิ่มการใช้จ่ายอย่างกว้างขวางเพื่อก่อสร้างและปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำใต้ดิน ซึ่งงบประมาณจำนวน 1.6 แสนล้านหยวน (ประมาณ 8 แสนล้านบาท) ที่ได้จากการออกพันธบัตรรัฐบาลพิเศษระยะยาวพิเศษในปีนี้ จะถูกนำมาใช้ในโครงการเหล่านี้ทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 2.5 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 1.25 แสนล้านบาท) ทั้งนี้ กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมืองและชนบทระบุว่า ระบบท่อระบายน้ำใต้ดินเป็นจุดอ่อนมานาน โดยร้อยละ 30 ของท่อระบายน้ำในปัจจุบันใช้งานมานานกว่า 20 ปี และบางส่วนใช้งานมานานกว่า 40 ปี
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงในเมืองใหญ่ช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2568 เกิดฝนตกหนักในกรุงปักกิ่ง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 44 รายและสูญหาย 9 ราย ขณะที่ในช่วงฤดูร้อนปี 2564 เกิดน้ำท่วมฉับพลันในเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายถึง 398 ราย คิดเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยตรงสูงถึง 1.2 แสนล้านหยวน (ประมาณ 6 แสนล้านบาท)
ข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรน้ำระบุว่า ในช่วงปี 2565 ถึง 2568 เม็ดเงินลงทุนรวมในโครงการชลประทานจากทั้งภาครัฐและเอกชนพุ่งสูงเกิน 1 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 5 ล้านล้านบาท) ต่อปี และคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติคาดการณ์ว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้า มูลค่าการลงทุนจะทะลุ 7 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 35 ล้านล้านบาท)
รุ่ย เหมิง ศาสตราจารย์ด้านการเงินจากโรงเรียนธุรกิจนานาชาติจีน-ยุโรป ในเซี่ยงไฮ้ กล่าวว่า การลงทุนจำนวนมหาศาลนี้จะออกดอกออกผลอย่างแน่นอน โดยเฉพาะในระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้าและการรับมือเหตุฉุกเฉิน ซึ่งช่วยให้ขีดความสามารถในการจัดการกับสภาพอากาศสุดขั้วของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมาก สอดคล้องกับ หง ยวิ่นอิน สมาชิกทีมกู้ภัยฉุกเฉิน เซี่ยงไฮ้ ซี-แคร์ ที่ระบุว่า ประสิทธิภาพการระบายน้ำในเมืองดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากเดิมที่น้ำท่วมขังข้ามวัน ปัจจุบันสามารถระบายได้ภายใน 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนสำคัญในตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่พื้นที่ชนบทและชานเมืองที่ยังขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาระบบท่อ
อย่างไรก็ตาม อู๋ หนงตี้ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนา กระทรวงทรัพยากรน้ำ ได้แสดงความกังวลว่า ความมั่นคงและยั่งยืนของงบประมาณกำลังเผชิญกับความท้าทาย เนื่องจากข้อจำกัดด้านหนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่นและตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ซบเซา โดยสถิติชี้ว่าในช่วงปี 2554 ถึง 2567 เงินลงทุนในโครงการชลประทานมารับจากภาครัฐโดยตรงถึงร้อยละ 77 ขณะที่มีเงินกู้จากธนาคารเพียงร้อยละ 12 และทุนจากภาคเอกชนเพียงร้อยละ 10 ซึ่งรูปแบบการเงินในปัจจุบันอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการเงินทุนระยะยาวและต้นทุนต่ำสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีคุณภาพในอนาคต
ที่มา: South China Morning Post